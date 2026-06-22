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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

۶۲ هزار واحد مسکن روستایی ارومیه نیازمند مقاوم‌ سازی هستند

۶۲ هزار واحد مسکن روستایی ارومیه نیازمند مقاوم‌ سازی هستند

ارومیه - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارومیه گفت: در حال حاضر ۶۲ هزار واحد مسکن روستایی ارومیه نیازمند مقاوم‌سازی هستند.

رضا منافی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح هادی در ۳۲۵ روستا از مجموع ۵۱۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، افزود: با اجرای طرح هادی در این روستاها، درصد برخورداری روستاها از طرح هادی به ۶۳ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: میانگین اجرای این طرح در کشور ۷۱ درصد است و برای رسیدن به این رقم، اجرای طرح هادی در حدود ۷۰ روستای دیگر شهرستان در دستور کار قرار دارد که امسال پیگیری خواهد شد.رییس بنیاد مسکن شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: از مجموع روستاهای شهرستان ارومیه، ۲۲ روستا کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند که تهیه مطالعات و نقشه طرح هادی برای این روستاها نیز در حال انجام است.

کد مطلب 6867617

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