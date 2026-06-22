به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تیراندازی حدود ساعت ۹ صبح به وقت محلی در حالی رخ داد که کلاس‌های درس در مدرسه در جریان بود. فیلم‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صدای چندین شلیک گلوله در داخل یک کلاس درس شنیده می‌شود، سپس دانش‌آموزان و معلمان برای حفظ جان خود به دنبال پناهگاه می‌گردند.

نیروهای امدادی، مجروحان را به بیمارستان‌های اطراف منتقل کردند.

پلیس اعلام کرد که یک مظنون اندکی پس از تیراندازی در محل حادثه دستگیر شد.

مقامات انگیزه احتمالی این حمله را فاش نکرده‌اند.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات برای تعیین شرایط پیرامون تیراندازی در حال انجام است.