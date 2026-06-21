به گزارش خبرنگار مهر، حمید خضری صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان گفت: ثبت اطلاعات دانشآموزان و والدین متقاضی استفاده از سرویس مدارس در سامانه «سپند» از ابتدای تیرماه آغاز میشود و انجام این فرآیند برای دریافت خدمات حملونقل دانشآموزی ضروری است.
خضری اظهار کرد: خانوادههایی که قصد استفاده از سرویس مدارس را در سال تحصیلی جدید دارند، میتوانند با ورود به سامانه سپند، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کرده و مشخصات دانشآموز، محل سکونت و مدرسه را ثبت کنند.
وی افزود: ثبت این اطلاعات به مدیریت بهتر ناوگان، برنامهریزی دقیقتر مسیرها و ساماندهی خدمات جابهجایی دانشآموزان کمک خواهد کرد.
سامانه سپند؛ مسیر نظارت بر سرویس مدارس
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج با اشاره به نقش این سامانه در مدیریت سرویس مدارس بیان کرد: سپند بهعنوان سامانه پایش ناوگان دانشآموزی، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل، رانندگان و مجموعههای مرتبط راهاندازی شده است.
خضری ادامه داد: والدین میتوانند شخصاً مراحل ثبتنام را انجام دهند یا از طریق شرکتهای مجاز فعال در حوزه حملونقل دانشآموزی برای ثبت اطلاعات و دریافت خدمات اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت وجود مشکل در فرآیند ثبتنام، امکان پیگیری موضوع از طریق بخش پشتیبانی سامانه سپند برای خانوادهها فراهم شده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای سال تحصیلی آینده گفت: اقدامات لازم برای ارائه خدمات منظم و ایمن سرویس مدارس در حال انجام است تا دانشآموزان با شرایط مناسبتری جابهجا شوند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج تأکید کرد: خانوادهها برای حفظ ایمنی فرزندان خود، تنها از سرویسها و شرکتهایی استفاده کنند که مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزه حملونقل دانشآموزی را دارند.
نظر شما