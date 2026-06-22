به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی اراضی دارای پتانسیل کشتهای نامتعارف و آببر صبح دوشنبه به ریاست بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه و با حضور اعضای هیئتمدیره، معاون حفاظت و بهرهبرداری و جمعی از مدیران این شرکت برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت منابع آبی شرق استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان با ارائه گزارشهای فنی، نسبت به آثار توسعه کشت محصولات آببر بهویژه برنج در این منطقه هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، گسترش این نوع کشتها موجب کاهش قابل توجه رواناب رودخانه گاماسیاب و افت محسوس تغذیه سفرههای آب زیرزمینی شده است؛ موضوعی که استمرار آن میتواند پایداری منابع آبی شرق استان را با چالشهای جدی مواجه کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی منابع آب، خواستار پایش مستمر اراضی مستعد کشتهای نامتعارف و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از توسعه این الگوی کشت در مناطق دارای تنش آبی شد.
درویشی همچنین بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط برای اصلاح الگوی کشت و صیانت از منابع آبی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از مهمترین راهکارهای حفظ منابع آبی استان در شرایط کنونی است.
در پایان این نشست نیز اعضای هیئتمدیره و مدیران حاضر، راهکارهای اجرایی برای مدیریت بهینه مصرف آب، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و مقابله با توسعه کشتهای آببر را بررسی کردند و بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول برای حفاظت از منابع آبی استان تأکید شد.
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