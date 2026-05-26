کشت دوم در مناطق سردسیر کرمانشاه ممنوع است

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاهش محسوس بارندگی‌ها طی سال‌های اخیر موجب افت شدید منابع آب زیرزمینی و کاهش ذخایر آبخوان‌های استان شده است.

وی افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که حتی در صورت ثبت بارش‌های مطلوب در چهار تا پنج سال آینده، جبران ناترازی ایجاد شده در منابع آبی به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به فشار مضاعف کشت دوم بر منابع آبی تصریح کرد: انجام کشت دوم در مناطق معتدل و سردسیر، مصرف آب را افزایش داده و می‌تواند کشت‌های اصلی و بهاره را نیز با تهدید جدی کم‌آبی روبه‌رو کند.

شریفی ادامه داد: محصولاتی مانند ذرت و چغندرقند بهاره در قالب کشت اول تعریف می‌شوند، اما هرگونه کشت دوم در این مناطق ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی هشدار داد: در صورت اقدام کشاورزان به کشت محصولات آب‌بر در قالب کشت دوم، این محصولات امحا شده و برای سایر موارد نیز جرایم سنگینی از سوی شرکت آب منطقه‌ای اعمال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره وضعیت شهرستان‌های گرمسیری نیز گفت: در این مناطق به دلیل استفاده بیشتر از منابع آب سطحی و مرزی، محدودیت کلی برای کشت دوم وجود ندارد، اما فعالیت‌های کشاورزی باید مطابق الگوی کشت ابلاغی انجام شود.

شریفی در پایان تأکید کرد: رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف آب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منابع آبی و تداوم تولیدات کشاورزی در استان کرمانشاه است.