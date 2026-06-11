به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه «ایرانِ یک صدا» در قالب اجرای هم زمان گروه های سرود جان فدای ایران به میزبانی ۱۲۰ نقطه از زیرساخت های کشور ساعت ۱۷ روز جمعه بیست و دوم خرداد برگزار می شود.

در توضیحات تکمیلی این رویداد آمده است:

رویداد «ایرانِ یکصدا» روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ به یاد مقام رفیع شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با شعار «ایران برای مردم، مردم برای ایران» در محل ۱۲۰ زیرساخت‌ مهم کشور به صورت همزمان ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

در این رویداد هماهنگ، گروه‌های سرود جان‌فدای ایران در حضور زنجیره‌های مردمی بار دیگر اراده ایرانیان غیور در دفاع از زیرساخت‌ها و آثار تمدنی و همچنین استواری پرچم کهن‌ترین تمدن را پیش چشم جهانیان به نمایش می‌گذارند.

میدان امام خمینی اصفهان، محل شکست عملیات آمریکا اصفهان، سردر پالایشگاه آبادان، پل سفید اهواز، پل طبیعت تهران، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س)، میدان آستانه حرم حضرت معصومه، نیروگاه نکا، کارخانه نساجی مازندران، تپه شهدا خرم‌آباد، ایستگاه راه آهن مشهد، ورودی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، اسکله کنار دریا بندرگز، کنار بندر و کشتی های انزلی، مزار میرزا کوچک‌خان، دانشگاه زاهدان، پل کابلی تبریز، پل دریاچه ارومیه، راه آهن یزد، شهرک صنعتی سدید، حرم شاهچراغ، پل بی۱ کرج، مدرسه شجره طیبه میناب، حسینیه اعظم زنجان، پل سامان شهرکرد، کتیبه گنج‌نامه همدان، بابا امان بجنورد، فرودگاه بیرجند، دژ برازجان، دروازه طهران قزوین، ایرالکو اراک، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، مدرسه قربانیان ایلام، سردر دانشگاه بین‌المللی کردستان، نیروگاه برق سمنان و نزدیک به ۱۰۰ نقطه دیگر از جمله مکان هایی هستند که از سوی مرکز موسیقی مأوا برای اجرای سرود در نظر گرفته شده اند.

هم زمان با برگزاری این رویداد هماهنگ قطعه سرودی با نام «جان فدا» که قرار است در قالب یک اثر واحد توسط گروه های سرود در زیرساخت های کشور اجرا شود نیز پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه که برگرفته از سرود خاطره انگیز «نهضت ادامه دارد» توسط مجموعه «شهر سرود» طراحی شده، قاسم صرافان شاعر، محمد فرشته نژاد موسیقی و گروه رهپویان حرم اصفهان به سرپرستی رحمان وحیدی فر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

سرود «جان فدا» را اینجا بشنوید.