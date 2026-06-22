پایان نزاع و درگیری مسلحانه در دهلران با ۲ کشته و ۳ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ‌سیدمختار باویر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری ، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان دهلران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد ، این درگیری در پی اختلافات خانوادگی و قتل احدی از اهالی بخش دشت عباس در یکی از شهرستان های همجوار به وقوع پیوسته است.

سرهنگ باویر با تأکید بر اینکه هم اکنون آرامش در محل برقرار است ،تصریح کرد: تاکنون تعداد ۳ نفر از عاملان اصلی درگیری توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضائی داده شده اند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با پشتوانه دستگاه قضائی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شهروندان برابر قانون برخورد خواهد کرد .