ادامه روند افزایش دما در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه نوروزی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در گرمترین ساعات، آلونی بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد را ثبت کرد، در همین بازه زمانی، سامان ۳۶ درجه سانتیگراد، شلمزار ۳۷ درجه سانتیگراد، شهرکرد ۳۶ درجه سانتیگراد، فارسان ۳۶ درجه سانتیگراد، فرخشهر ۳۵ درجه سانتیگراد و کوهرنگ ۳۲ درجه سانتیگراد را تجربه کردند.
وی تصریح کرد: در مناطق جنوبی استان از جمله لردگان و مالخلیفه نیز بیشینه دما ۳۹ درجه سانتیگراد ثبت شده است، با این حال، بازفت با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در شبانهروز گذشته بود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در شبانهروز گذشته کمینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد برای شهرکرد به ثبت رسیده و این شهر علاوهبراینکه خنکترین نقطه استان بوده، در میان مراکز استانهای کشور نیز با همین دما خنکترین مرکز استان شد.
نوروزی بیان داشت: انتظار داریم طی شبانهروز آینده روند افزایش نسبی دما، بهویژه در دماهای بیشینه، در سطح استان ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط جوی امروز و فردا ادامه داد: بررسیهای ما نشان میدهد طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان آسمان صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود، که این شرایط میتواند بهصورت موقت و محلی موجب خیزش گردوخاک در برخی مناطق شود.
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