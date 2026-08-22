سقوط جوان ۱۸ ساله به چاله آسانسور در پردیسان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس قم اعلام کرد، امروز شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع به داخل چاله آسانسور در محدوده واحدهای ۵۶۰ هکتاری پردیسان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شد.

پس از دریافت گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه ۵۰۹ انقلاب به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم را برای ارزیابی و تثبیت وضعیت مصدوم انجام دادند.



بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مصدوم جوانی ۱۸ ساله بود که در پی سقوط به چاله آسانسور دچار تروماهای متعدد و شکستگی در نواحی دست، پا و سر شده بود.



کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی مورد نیاز را انجام دادند و وضعیت مصدوم را تا زمان انتقال به مرکز درمانی به صورت مستمر تحت پایش قرار دادند.



پس از انجام اقدامات اولیه، مصدوم برای دریافت خدمات تخصصی و درمان‌های تکمیلی به مرکز درمانی امام رضا (ع) قم منتقل و تحویل کادر درمان شد.