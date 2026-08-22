امین عاملی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان آغاز شده و تیم‌های قرآنی مساجد خراسان شمالی می‌توانند برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند.

وی در ادامه افزود: ثبت گروه‌های قرآنی از طریق سامانه «بچه‌های مسجد» انجام می‌شود و مدیران کانون‌ها باید پس از ورود به پروفایل خود، بخش مدیریت کانون را انتخاب کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد خراسان شمالی گفت: در مرحله بعد، مدیران کانون باید از بخش «شبستان فرهنگ» وارد «رواق نور» و سپس گزینه «مدهامتان» شوند و پس از مطالعه آیین‌نامه و تذکرات ثبت‌نام، نسبت به ثبت اعضای گروه اقدام کنند.

عاملی‌پور تصریح کرد: تمام متسابقان این رقابت‌های قرآنی باید پیش از ثبت‌نام، عضو سامانه «بچه‌های مسجد» شده باشند.

وی افزود: برای هر رشته قرآنی تعیین‌شده در تیم قرآنی مسجد، تنها یک داوطلب باید ثبت‌نام شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد خراسان شمالی همچنین توصیه کرد: کانون‌ها در هر رشته، مسابقات داخلی در مسجد برگزار کنند تا در صورت وجود چند داوطلب، امکان شناسایی و انتخاب افراد شایسته‌تر فراهم شود.