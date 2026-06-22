هوای سالم اصفهان در نخستین روز تابستان 

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح دوشنبه یکم تیرماه با میانگین ۷۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۸۰، انقلاب ۷۱، پروین اعتصامی ۷۲، دانشگاه صنعتی ۷۳، رودکی ۹۳، رهنان ۸۶، زینبیه ۷۷، سپاهانشهر ۵۹، فرشادی و هزار جریب ۶۳، فیض ۶۸، کردآباد ۸۳، میرزا طاهر ۶۰ و ولدان ۷۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۲۱ و کاوه ۱۱۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در پارک زمزم پاک را نشان میدهد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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