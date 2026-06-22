به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان قم که در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: این سازمان بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد و تمامی نهادها و مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجرایی دارای مسئولیت هستند، تحت نظارت این سازمان قرار دارند.



وی افزود: سازمان بازرسی صرفاً یک نهاد ارشادی نیست بلکه یک مجموعه قانونی با ضمانت اجرای مشخص است و در چارچوب وظایف قانونی خود، عملکرد دستگاه‌های مختلف را رصد و پیگیری می‌کند.



معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی پیگیری شده است، گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان، کمک به رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات است.



وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند که حل آنها نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه اجرایی است و سازمان بازرسی در چنین شرایطی با ورود به موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی، زمینه رفع موانع موجود را فراهم می‌کند.



مشکل تأمین ارز برخی تولیدکنندگان را حل کردیم



اسدیان با اشاره به یکی از اقدامات انجام‌شده در سطح ملی اظهار کرد: در حوزه تأمین ارز، بخشی از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه با مشکلاتی مواجه بودند و درخواست داشتند بتوانند از منابع ارزی خود یا شرکای خارجی‌شان برای واردات کالا و مواد اولیه استفاده کنند.



وی افزود: در این زمینه مذاکرات و جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، راهکاری مورد توافق قرار گرفت که بر اساس آن، افرادی که دارای منابع ارزی هستند بتوانند بدون استفاده از برخی سازوکارهای موجود، از ارز خود برای تأمین نیازهای تولیدی بهره بگیرند.



معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: این اقدام موجب رفع مشکل شمار قابل توجهی از تولیدکنندگان و واردکنندگانی شد که پیش از این برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند.



وی ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی اعلام می‌کردند که دارای شرکای خارجی هستند یا از محل صادرات خود منابع ارزی در اختیار دارند و درخواست داشتند بتوانند از این ظرفیت برای تأمین نیازهای تولیدی استفاده کنند که این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده به نتیجه رسید.



در استان‌ها برای جلوگیری از توقف تولید ورود می‌کنیم



اسدیان با تأکید بر نقش دفاتر استانی سازمان بازرسی در حل مسائل واحدهای تولیدی گفت: همکاران ما در استان‌های مختلف کشور در موارد متعدد برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ورود کرده‌اند.



وی افزود: در برخی موارد واحدهای تولیدی به دلیل بدهی به شرکت‌های خدمات‌رسان مانند برق و گاز در معرض قطع خدمات قرار می‌گیرند که با ورود سازمان بازرسی و ایجاد فرصت لازم برای حل و فصل مشکلات، از بروز اختلال در روند تولید جلوگیری شده است.



معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در مواردی که واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی یا سایر مشکلات قادر به ایفای تعهدات بانکی خود نبوده‌اند، سازمان بازرسی با برگزاری جلسات مشترک و ایجاد زمینه گفت‌وگو میان بانک‌ها و تولیدکنندگان، برای حل موضوع تلاش کرده است.



وی با بیان اینکه سازمان بازرسی قادر به حل همه مشکلات نیست، اظهار کرد: برخی مسائل دارای موانع قانونی، ساختاری یا محدودیت‌های منابع هستند که خارج از اختیارات سازمان قرار دارند اما در هر موردی که امکان پیگیری و کمک وجود داشته باشد، همکاران ما موضوع را دنبال می‌کنند.



اسدیان استان قم را از جمله استان‌های موفق در تعامل میان بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی دانست و گفت: این ارتباط و همکاری باید تقویت شود تا مسائل قابل حل با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.



مدیران باید در چارچوب قانون نگاه حمایتی داشته باشند



وی با اشاره به ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با بخش تولید تصریح کرد: بسیاری از مسائل با تعامل، گفت‌وگو و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی قابل حل است و مدیران دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولید استفاده کنند.



معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: گاهی اوقات برخی مسئولان امکان اتخاذ تصمیمات تسهیل‌گر را دارند اما به دلیل نگرانی از تبعات احتمالی، از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند در حالی که در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، باید با رویکردی حمایتی به موضوعات تولیدی نگاه شود.



وی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان در حوزه گمرک گفت: در مواردی که امکان تسهیل فرآیندها و کاهش زمان توقف مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، باید از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به تولید استفاده شود.



اسدیان تأکید کرد: هر دستگاهی که در قبال فعالان اقتصادی وظیفه‌ای بر عهده دارد، باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و در صورت بروز مشکل، سازمان بازرسی آمادگی دارد موضوع را از طریق دفاتر استانی یا در سطح ملی پیگیری کند.



وی در پایان با بیان اینکه هدف اصلی این نشست شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد موضوعات و مشکلات مطرح‌شده را بررسی و در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع موجود اقدام کند.