از طرح سبا تا عمل با یک پلتفرم ایرانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طرح ملی سبا (سفیران بهینه‌سازی انرژی) که از مهرماه ۱۴۰۴ با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر در باغ کتاب تهران رونمایی شد، یکی از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های فرهنگی کشور در حوزه مدیریت مصرف برق به شمار می‌رود. این طرح با هدف کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در بخش خانگی طی یک برنامه پنج‌ساله، بر آموزش و فرهنگ‌سازی متمرکز شده و دو گروه هدف اصلی آن را بانوان (به‌عنوان مدیران انرژی در خانه) و دانش‌آموزان (از دوره ابتدایی تا متوسطه) تشکیل می‌دهند. استفاده از شخصیت‌های عروسکی «سبا» و «سپند»، تولید محتوای دیجیتال، برگزاری جشنواره‌ها و کارناوال‌های آموزشی، و حتی طراحی «زنگ انرژی» در مدارس، همگی نشان‌دهنده رویکرد خلاقانه و علمی این طرح برای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در خانواده‌های ایرانی است. با این حال، پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان این آگاهی‌بخشی گسترده را به اقدامی عملی، قابل اندازه‌گیری و پایدار در زندگی روزمره مردم تبدیل کرد؟

پاسخ به این پرسش، نیازمند ابزاری است که فرایند بهینه سازی مصرف برق را از سطح توصیه‌های عمومی به راهکارهای شخصی‌سازی‌شده و اجرایی تبدیل کند. شهروند امروز، پس از آنکه با پیام‌های فرهنگی طرح سبا همراه شد، نیازمند یک راهنمای هوشمند است که به او بگوید دقیقاً کدام وسیله برقی پرمصرف است، در چه ساعتی مصرف را کاهش دهد و چگونه بدون افت رفاه، هزینه‌های خود را مدیریت کند. اینجاست که مفهوم هوشمندسازی مصرف انرژی به عنوان حلقه مفقوده میان آگاهی و اقدام مطرح می‌شود. پلتفرم‌های دانش‌بنیان ایرانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این امکان را فراهم کرده‌اند تا هر خانواده بتواند الگوی مصرف خود را به‌صورت دقیق تحلیل کرده و برای کاهش آن برنامه‌ریزی کند.

طرح ملی سبا؛ بسترساز یک تحول فرهنگی

طرح ملی سبا با تکیه بر شبکه گسترده وزارت آموزش و پرورش و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، توانسته است در مدت کوتاهی به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تا بهمن‌ماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز و نزدیک به ۲۵ هزار بانو تحت پوشش آموزش‌های این طرح قرار گرفته‌اند. این آمار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای طرح برای نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه است. مربیان مهدکودک‌ها، زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی، همسران کارکنان دولت و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد از دیگر مخاطبان این برنامه هستند که نشان‌دهنده نگاه جامع و فراگیر طراحان آن است.

رویکرد علمی این طرح نیز شایان توجه است. پیش از آغاز دوره‌های آموزشی، میزان آشنایی مخاطبان با مفاهیم مصرف هوشمند انرژی از طریق چک‌لیست‌های استاندارد سنجیده می‌شود و پس از اتمام آموزش‌ها نیز نتایج ارزیابی می‌گردد تا اثربخشی برنامه به‌صورت دقیق مشخص شود. این نگاه نظام‌مند و داده‌محور، طرح سبا را از یک پویش تبلیغاتی صرف متمایز کرده و آن را به یک مداخله فرهنگی هدفمند تبدیل می‌کند. با این وجود، حتی دقیق‌ترین برنامه‌های آموزشی نیز بدون یک سازوکار عملی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها، در بلندمدت با کاهش اثربخشی مواجه خواهند شد. طرح سبا به مردم می‌گوید «چرا باید مصرف برق را کاهش دهیم»، اما پاسخ به «چگونه» این کار را انجام دهیم، نیازمند ابزاری جداگانه است.

برق‌آپ اکو؛ پلتفرمی برای اجرایی‌سازی اهداف سبا

در این نقطه، سامانه برق‌آپ اکو به عنوان یک پلتفرم دانش‌بنیان ایرانی وارد میدان می‌شود. این سامانه که یکی از چهار زیرسامانه اصلی اَبَراپلیکیشن برق‌آپ است، با بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های کلان و زیرساخت‌های دیجیتال بومی طراحی شده است. برق‌آپ اکو برخلاف تصور رایج، صرفاً برای صنایع یا کسب‌وکارهای بزرگ طراحی نشده، بلکه خدمات آن برای کلیه مشترکین و مصرف‌کنندگان برق، از جمله خانه‌ها، ویلاها و مجتمع‌های مسکونی کاملاً مناسب و در دسترس است. این سامانه با تحلیل داده‌های مصرف برق و تعیین خط مبنای اختصاصی برای هر مشترک، راهکارهای عملی کاهش مصرف را ارائه می‌دهد.

مکانیزم کاری برق‌آپ اکو بر پایه سه گام اصلی طراحی شده است:

تحلیل هوشمند الگوی مصرف مشترک با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و شناسایی نقاط پرمصرف.

ارائه راهکارهای فنی و اجرایی برای کاهش مصرف بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه (هزینه پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی آتی تأمین می‌شود).

فروش برق صرفه‌جویی‌شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست (بورس انرژی) و تسهیم درآمد حاصل با مشترک. این مدل اقتصادی، انگیزه‌ای مالی و مستمر برای تداوم رفتار بهینه ایجاد می‌کند و دقیقاً همان چیزی است که یک طرح فرهنگی مانند سبا برای ماندگاری به آن نیاز دارد.

هم‌افزایی طرح سبا و برق‌آپ اکو

نکته قابل تأمل این است که برق‌آپ اکو خود را به عنوان رقیب طرح‌های ملی معرفی نمی‌کند، بلکه صراحتاً آن را «مدلی مکمل در کنار طرح‌های ملی از جمله طرح سبا» می‌داند. این نگاه، نشان‌دهنده بلوغ فکری توسعه‌دهندگان این پلتفرم و درک درست آن‌ها از ضرورت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی است. در واقع، رابطه این دو را می‌توان چنین تعریف کرد: طرح سبا «دغدغه مصرف» را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند و برق‌آپ اکو «ابزار پاسخ» به این دغدغه را در اختیار مردم قرار می‌دهد.

این مدل همکاری، یک چرخه کامل را شکل می‌دهد: خانواده‌ای که از طریق آموزش‌های طرح سبا (از طریق فرزند دانش‌آموز خود یا به‌عنوان یک بانوی آموزش‌دیده) با ضرورت کاهش مصرف آشنا شده، اکنون می‌تواند با مراجعه به سامانه برق‌آپ اکو، الگوی مصرف واقعی خود را مشاهده کند، نقاط پرمصرف را بشناسد، راهکارهای عملی دریافت کند و حتی از محل صرفه‌جویی خود درآمد کسب کند. نتیجه این چرخه، نه‌تنها کاهش هزینه‌های خانوار، بلکه کمک به پایداری شبکه سراسری برق کشور است.

چرا اکنون زمان اقدام است؟

آمارهای رسمی از وضعیت مصرف برق کشور، ضرورت تسریع در اجرای چنین طرح‌هایی را دوچندان می‌کند. بر اساس آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ میزان نیاز مصرف برق در برخی روزها به حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود ۴۴ هزار مگاوات) کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. این کاهش که با همراهی مشترکان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف محقق شد، نشان داد که ظرفیت صرفه‌جویی در کشور بسیار بالاست و تنها نیازمند ابزارها و مشوق‌های مناسب است.

از سوی دیگر، با وجود پیش‌بینی افزایش تولید برق در سال آینده، مقامات وزارت نیرو تأکید کرده‌اند که همچنان ناترازی در شبکه برق کشور وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، راه‌حل پایدار نه صرفاً احداث نیروگاه‌های جدید، بلکه مدیریت هوشمند تقاضا و بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی است که حدود ۳۰ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد. طرح ملی سبا و سامانه برق‌آپ اکو، دو بال یک راهبرد ملی برای دستیابی به این هدف هستند.

جمع‌بندی

طرح ملی سبا با نگاه آینده‌نگرانه خود، ضرورت کاهش مصرف انرژی را به یک گفتمان ملی تبدیل کرده است. این طرح با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، توانسته است بذر «مصرف مسئولانه» را در خانواده‌های ایرانی بکارد. با این حال، برای آنکه این بذر به ثمر بنشیند، به ابزاری نیاز داریم که عمل به این باورها را آسان، قابل دسترس و سودآور سازد.

برق‌آپ اکو به عنوان یک پلتفرم کاملاً ایرانی، دقیقاً در همین نقطه ایفای نقش می‌کند. این سامانه با ارائه تحلیل‌های هوشمند، راهکارهای عملی و ایجاد درآمد پایدار از محل کاهش مصرف، پل میان «دانستن» و «انجام دادن» را می‌سازد. اکنون زمان آن فرارسیده که از خود بپرسیم: آیا صرفاً به شنیدن پیام‌های صرفه‌جویی بسنده خواهیم کرد، یا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گامی عملی در این مسیر ملی برخواهیم داشت؟ پاسخ این پرسش، مسیر آینده انرژی کشور را تعیین خواهد کرد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.