مرکز پایش مشترک آب و برق خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پایش مشترک آب و برق استان خراسان رضوی با هدف ساماندهی مصرف چاه‌های کشاورزی، ارتقای بهره‌وری انرژی و صیانت از منابع آب زیرزمینی، با حضور مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور و استان در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افتتاح شد.

حسن چاهی، مجری طرح ساماندهی مصارف چاه‌های آب کشاورزی شرکت توانیر در این آیین با اشاره به اجرای طرح ملی ساماندهی مصارف چاه‌های کشاورزی گفت: کنترل اعتبار پروانه‌ها، پایش لحظه‌ای مصرف برق، شناسایی چاه‌های غیرمجاز، کنترل اضافه‌دیماند و ارتقای راندمان مصرف از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

مجری طرح ساماندهی مصارف چاه‌های آب کشاورزی شرکت توانیر افزود: راه‌اندازی مرکز پایش مشترک آب و برق، امکان نظارت دقیق‌تر بر مصارف، تسریع در رسیدگی به درخواست کشاورزان و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی را فراهم می‌کند.

علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان آب و برق در بخش کشاورزی اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع آب و انرژی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح‌های هوشمندسازی چاه‌های کشاورزی تصریح کرد: تمامی تجهیزات اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی از دسترس مستقیم خارج شده و امکان پایش و کنترل آنها از طریق سامانه‌های هوشمند فراهم شده است.