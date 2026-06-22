صداوسیمای لرستان اعلام کرد:تولید ۶ مستند و ۱۳ اثر موسیقایی در زمان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاتحی، ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به شرایط حساس کشور، نقش رسانه را در تبیین رویدادها، پاسخ به شبهات و روشنگری افکار عمومی تعیینکننده دانست و تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگر، آگاهیبخشی دقیق به مردم ضرورت دارد.
عملکرد جهادی کارکنان صداوسیمای استان از استقرار دولت جدید تا جنگ
فاتحی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، گزارشی از عملکرد جهادی کارکنان صداوسیمای استان ارائه کرد و گفت: از نخستین روزهای استقرار دولت جدید تا سفر دو روزه رئیسجمهور به لرستان، تیمهای عملیاتی مرکز در نقاط مختلف استان پوشش ویژه اجرا کردند و بلافاصله پس از آن، در ایام ماه مبارک رمضان و آغاز جنگ، بدون لحظهای توقف پای کار ماندند.
پایداری سیگنال علیرغم هفت بار هدفگیری فرستندهها
وی با اشاره به حملات دشمن و مقاومت نیروهای سپاه، ارتش و فراجا در لرستان افزود: آوازه دلاوریهای استان فراتر از مرزها رفت و در همین دوره، مرکز لرستان از نخستین مراکزی بود که هفت بار فرستندههای آن هدف قرار گرفت؛ اما با وجود این شرایط، پایداری سیگنال و استمرار پخش حتی برای لحظهای قطع نشد.
ماندن کارکنان در استودیوها با وجود هشدارهای ایمنی
مدیرکل صداوسیمای لرستان با قدردانی از کارکنانی که در زمان حملات حاضر به ترک محل کار نبودند، گفت: چه در رادیو، چه در سیما و چه در بخش خبر، همکاران ما با وجود هشدارهای ایمنی در استودیوها ماندند تا آرامش و اطلاعرسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
تولید ۶ مستند سوژهمحور از بمباران مناطق مسکونی
وی تولیدات رسانهای مرکز در دوران جنگ را کمنظیر توصیف کرد و گفت: علاوه بر مستندهای گزارشی متعدد، تاکنون شش مستند سوژهمحور درباره مظلومیت مردم و صحنههای بمباران مناطق مسکونی تولید شده که علاوه بر شبکه استانی از شبکههای سراسری نیز پخش شده است.
تولید ۱۳ اثر موسیقایی و ۵ نماهنگ در حوزه موسیقی
فاتحی افزود: در حوزه موسیقی نیز ۱۳ اثر جدید و پنج نماهنگ تولید شد که همگی آنها از شبکههای سراسری پخش و یا در نوبت پخش قرار دارند.
مدیرکل صداوسیمای لرستان یادآور شد: همچنین پویشهای رسانهای لرستان از جمله همنوایی «دایهدایه» و بازنمایی حضور روستاییان در میدان، بارها در شبکههای ملی بازتاب یافته است.
هماهنگی کامل میدان و رسانه؛ رمز موفقیت لرستان
فاتحی در پایان تأکید کرد: هماهنگی کامل میان میدان و رسانه، رمز موفقیت لرستان در این دوره بوده و صداوسیمای استان همچنان در اوج آمادگی برای روایت شور و حماسه مردم همیشه در صحنه است که قرار است در روزهای آتی در پوشش رسانهای بزرگترین مراسم تشییع تاریخ نیز نقشآفرینی کند.
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