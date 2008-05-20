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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

نشست تخصصی روسای کتابخانه‌ها برگزار می‌شود

اولین نشست تخصصی روسای کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال جاری، اول خرداد در فرهنگسرای بانو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان، حیدر کلهری مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: تبادل افکار و اطلاعات، بررسی نظرات و پیشنهادات، بررسی اهداف و رویکردهای سالیانه کتابخانه‌ها، مطرح کردن مسائل روز و بهینه کتابداری و... از مباحثی است که در این نشست پیگیری می شود.

وی از استمرار این نشستها به صورت ماهانه خبر داد و افزود: 70 کتابخانه در حال حاضر در تمامی مناطق شهر تهران وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که به شهروندان خدمات ارائه می‌کند.

کلهری اضافه کرد: در این نشست کیوان کوشا استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره شبکه سازی و رایانه ای کردن کتابخانه های این سازمان سخنرانی خواهد کرد. 

این نشست روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای بانو برگزار می‌شود.

کد مطلب 686787

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