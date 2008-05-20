به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان، حیدر کلهری مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: تبادل افکار و اطلاعات، بررسی نظرات و پیشنهادات، بررسی اهداف و رویکردهای سالیانه کتابخانه‌ها، مطرح کردن مسائل روز و بهینه کتابداری و... از مباحثی است که در این نشست پیگیری می شود.

وی از استمرار این نشستها به صورت ماهانه خبر داد و افزود: 70 کتابخانه در حال حاضر در تمامی مناطق شهر تهران وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که به شهروندان خدمات ارائه می‌کند.

کلهری اضافه کرد: در این نشست کیوان کوشا استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره شبکه سازی و رایانه ای کردن کتابخانه های این سازمان سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای بانو برگزار می‌شود.