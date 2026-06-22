  1. استانها
  2. مازندران
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

نسخه بیولوژیک برای مهار آفت در ۹۰۰ هکتار از برنجزارهای بهشهر

نسخه بیولوژیک برای مهار آفت در ۹۰۰ هکتار از برنجزارهای بهشهر

بهشهر - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از اجرای طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه‌خوار برنج در ۹۰۰ هکتار از اراضی دهستان کوهستان خبر داد.

سید اسماعیل حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنترل آفات به روش‌های غیرشیمیایی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد، اظهار کرد: عملیات رهاسازی زنبور تریکوگراما و نصب تله‌های ردیابی برای مقابله با آفت کرم ساقه‌خوار برنج در شالیزارهای دهستان کوهستان آغاز شده است.

وی افزود: این برنامه در سطح ۹۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه اجرا می‌شود که بخشی از آن مربوط به مزارع تحت پوشش طرح جهش تولید است.

حسینی با اشاره به خسارت‌زایی کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج گفت: استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش جمعیت این آفت و جلوگیری از خسارت به محصول است و در عین حال مصرف سموم شیمیایی را نیز کاهش می‌دهد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر ادامه داد: همزمان با آغاز اجرای طرح، دوره‌های آموزشی ویژه بهره‌برداران برگزار شده تا کشاورزان با مزایای مبارزه بیولوژیک و شیوه‌های مدیریت تلفیقی آفات آشنا شوند.

وی با تأکید بر اهمیت تولید محصول سالم اظهار کرد: توسعه روش‌های زیست‌محور در مدیریت مزارع برنج، علاوه بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، به ارتقای کیفیت محصول و افزایش سلامت غذایی جامعه کمک می‌کند.

حسینی خاطرنشان کرد: کارشناسان حفظ نباتات شهرستان در طول اجرای طرح، وضعیت مزارع را به‌صورت مستمر پایش کرده و روند فعالیت آفات و اثربخشی عملیات رهاسازی زنبورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا از بروز خسارت احتمالی در شالیزارها جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه، میزان خسارت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج منطقه کاهش یافته و شرایط برای تولید اقتصادی‌تر و پایدارتر این محصول راهبردی فراهم شود.

کد مطلب 6867877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها