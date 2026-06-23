سن یک دنباله دار قدیمی تخمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، ستاره دنباله دار۳I/ATLAS سومین مهمان شناختهشدهای است که از خارج از منظومهٔ شمسی وارد شده و بشر تاکنون آن را مشاهده کرده است. درخشندگی غیرمعمول این جرم آسمانی فرصتی بیسابقه در اختیار دانشمندان قرار داده تا چیزی را مطالعه کنند که از نقطهای دیگر در کهکشان آمده است.
پس از آنکه این جرم فضایی در ماه جولای سال گذشته شناسایی شد در فضای مجازی هیجان زیادی به وجود آمد و یکی از پژوهشگران برجستهٔ دانشگاه هاروارد حتی گمانهزنی کرد که ممکن است یک فضاپیمای بیگانه باشد که البته ناسا این نظریه را رد کرد.
اکنون، رصدهای انجامشده با قدرتمندترین تلسکوپهای جهان اطلاعات بیشتری دربارهٔ این دنبالهدار منحصربهفرد آشکار کردهاند. طبق پژوهش جدیدی که در ژورنال نیچر منتشرشده این دنباله دار احتمالا ۱۲ میلیارد ساله است. حال آنکه تصور می شود منظومه شمسی حدود ۴.۵ میلیارد سال قدمت داشته باشد.
«مارتین کوردینر»رهبر پژوهش در این باره می گوید: احتمالا این یکی از قدیمی ترین اجسام آسمانی است که تاکنون در منظومه شمسی رصد کردیم.
البته ممکن است سناریوهای دیگری نیز وجود داشته باشد که توضیحی برای ترکیبات شیمیایی این دنباله دار فراهم کنند. تحقیق جدید براساس نرخ عناصر شیمیایی دنباله دار انجام شده است. این عناصر ایزوتوپ نامیده می شوند و توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب و رصدخانه ALMA در شیلی ردیابی شده اند.
این اندازهگیریها نشان میدهند که ترکیب عنصری این جرم آسمانی با هیچیک از اجرام موجود در منظومهٔ شمسی شباهت ندارد. ۳I/ATLASدر مقایسه با دیگر دنباله دارهای منظومه شمسی حدود ۳۰ بار دتریم بیشتری دارد. دتریم نوعی هیدروژن است که در آب سنگین مشاهده می شود. براساس دانش اخیرشیمی شناسی محققان، مقادیر زیاد آب سنگین فقط در محیط های بسیار سرد وجود دارد.
نظر شما