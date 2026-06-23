  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

سن یک دنباله دار قدیمی تخمین زده شد

سن یک دنباله دار قدیمی تخمین زده شد

یک ستاره دنباله دار که سال گذشته از کنار خورشید عبور کرد احتمالا سه برابر منظومه شمسی قدمت دارد و شبیه هیچ یک از اجسام آسمانی که در اطراف زمین مشاهده شده، نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، ستاره دنباله دار۳I/ATLAS سومین مهمان شناخته‌شده‌ای است که از خارج از منظومهٔ شمسی وارد شده و بشر تاکنون آن را مشاهده کرده است. درخشندگی غیرمعمول این جرم آسمانی فرصتی بی‌سابقه در اختیار دانشمندان قرار داده تا چیزی را مطالعه کنند که از نقطه‌ای دیگر در کهکشان آمده است.

پس از آنکه این جرم فضایی در ماه جولای سال گذشته شناسایی شد در فضای مجازی هیجان زیادی به وجود آمد و یکی از پژوهشگران برجستهٔ دانشگاه هاروارد حتی گمانه‌زنی کرد که ممکن است یک فضاپیمای بیگانه باشد که البته ناسا این نظریه‌ را رد کرد.

اکنون، رصدهای انجام‌شده با قدرتمندترین تلسکوپ‌های جهان اطلاعات بیشتری دربارهٔ این دنباله‌دار منحصربه‌فرد آشکار کرده‌اند. طبق پژوهش جدیدی که در ژورنال نیچر منتشرشده این دنباله دار احتمالا ۱۲ میلیارد ساله است. حال آنکه تصور می شود منظومه شمسی حدود ۴.۵ میلیارد سال قدمت داشته باشد.

«مارتین کوردینر»رهبر پژوهش در این باره می گوید: احتمالا این یکی از قدیمی ترین اجسام آسمانی است که تاکنون در منظومه شمسی رصد کردیم.

البته ممکن است سناریوهای دیگری نیز وجود داشته باشد که توضیحی برای ترکیبات شیمیایی این دنباله دار فراهم کنند. تحقیق جدید براساس نرخ عناصر شیمیایی دنباله دار انجام شده است. این عناصر ایزوتوپ نامیده می شوند و توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب و رصدخانه ALMA در شیلی ردیابی شده اند.

این اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهند که ترکیب عنصری این جرم آسمانی با هیچ‌یک از اجرام موجود در منظومهٔ شمسی شباهت ندارد. ۳I/ATLASدر مقایسه با دیگر دنباله دارهای منظومه شمسی حدود ۳۰ بار دتریم بیشتری دارد. دتریم نوعی هیدروژن است که در آب سنگین مشاهده می شود. براساس دانش اخیرشیمی شناسی محققان، مقادیر زیاد آب سنگین فقط در محیط های بسیار سرد وجود دارد.

کد مطلب 6868995
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها