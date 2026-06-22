به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بنی‌آدم، کتاب‌دار، کتاب‌شناس و فهرست‌نگار برجسته ایران و مدیر پیشین بخش فهرست‌نویسی کتاب‌های عربی کتابخانه مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی دوشنبه، بیست‌وپنجم خرداد در ٨٧ سالگی دار فانی را وداع گفت و طی روزهای گذشته در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

او که متولد نخستین روز خرداد ١٣١٨ در بروجرد بود و در سال‌های پیش از انقلاب از فعالان صاحب‌نام عرصۀ کتابداری محسوب می‌شد، از آغاز بهمن ١٣۶۶ به همکاری با این نهاد دانشنامه‌نگاری پرداخت که تا نیمۀ دهۀ هفتاد ادامه داشت. به‌همین‌مناسبت رئیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی یادداشت تسلیتی نوشت که در متن آن آمده است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت کتاب‌دار، کتاب‌شناس و فهرست‌نگار برجستۀ ایران، استاد حسین بنی‌آدم مایه تأسّف و تأثّر فراوان شد. ایشان از اوان تأسیس مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی تا نیمه دهه هفتاد، در کتابخانه ما، استادانه به فهرست‌نویسی کتاب‌های عربی مشغول بود و آن بخش را مدیریت می‌کرد که از همین حیث به ایشان بسیار مرهون و مدیون‌ هستیم. فقدان این شخصیّت علمی بی‌مانند را به همسر، دیگر اعضای خانواده ایشان و جامعۀ کتابداری ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد یکتا برای آن مرد شریف آرامش روان و برای بازماندگان صبر بی‌پایان مسئلت می‌کنم.» کاظم موسوی بجنوردی / یکم تیر ١۴٠۵