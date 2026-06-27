خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: میگفت: خوشبخت مردمانی هستیم، کدام ملت دیگری است که کتابی مثل شاهنامه داشته باشد؟ آینه نمونهای والا از ما ایرانیان، دستورالعمل در شکست و پیروزی، شادی و غم. الگو برای حاکم و وزیر وکیل، تا ما مردم عادی. هر جور نگاهش کنی خوب آیینهای داریم!
به واقع شاهنامه فردوسی فقط منظومهای حماسی درباره جنگ و پهلوانی نیست، بلکه متنی ژرف در باب اخلاق قدرت، مشروعیت پادشاهی، و نسبت فرمانروایی با داد و بیداد است. در این اثر، پیروزی و شکست صرفاً نتیجه نبرد نظامی نیستند، بلکه آزمونی برای سنجش منش شاه و انسجام سپاه به شمار میآیند. فردوسی نشان میدهد که کیفیت رفتار پس از نبرد، از خودِ نبرد مهمتر است؛ زیرا آنچه ارزش سیاسی و اخلاقی فرمانروا را آشکار میکند، شیوه مواجهه او با پیروزی، شکست، دشمن مغلوب، اسیران، غنیمت و خونخواهی است. از این منظر، شاهنامه را میتوان گزارش پیوستهای از اخلاق قدرت دانست؛ اخلاقی که در آن، دادگری، بخشش، شکرگزاری، و رعایت حرمت انسانها در برابر کینه، غرور، بیداد و انتقامجویی قرار میگیرد.
رفتار سپاه و شاه پس از پیروزی و شکست
در شاهنامه، پیروزی و شکست دو وضعیت کاملاً متفاوت از نظر روانی و اجتماعی ایجاد میکنند. سپاه پس از پیروزی معمولاً از آشوب و التهاب جنگ به سوی نظم دوباره حرکت میکند. شکست دشمن، پراکندگی نیروهای مقابل، جمعآوری اسیران و کشتهها، و تقسیم غنیمت، همگی نشان میدهند که پیروزی تنها غلبه بر دشمن نیست، بلکه بازگرداندن نظم به میدان نبرد و تبدیل بیسامانی و آشوب و خشونت نبرد و جنگ به یک نظم و تشکل و سامان سیاسی استوار و اخلاقی است. در چنین وضعی، سپاه به نوعی تثبیت هویت جمعی میرسد و کامیابی نظامی به انسجام دوباره تبدیل میشود.
در مقابل، سپاه پس از شکست با گسست، اضطراب، اندوه و پراکندگی روبهرو میشود. شکست در شاهنامه فقط ناکامی نظامی نیست، بلکه تجربهای اخلاقی و روانی است که میتواند از نیرنگ دشمن، ضعف تدبیر، یا ناپایداری بخت ناشی شود. به همین سبب، سپاه شکستخورده غالباً دچار فروپاشی روحیه میشود و از حالت کنشگری به وضعیت انفعال میرسد. فردوسی بارها نشان میدهد که شکست، اگر با خرد و توکل و خویشتنداری همراه نباشد، به گسست کامل انسجام جمعی میانجامد.
وظیفه پیروزها، رویکرد شکستخوردگان
شاهِ پیروز در شاهنامه وظیفهای فراتر از شادمانی دارد. او نباید صرفاً فاتحی مغرور باشد، بلکه باید پیروزی را به داد، شکر و بخشش تبدیل کند. شاهِ شایسته پس از غلبه، ابتدا به درگاه خدا نیایش میکند و این پیروزی را عنایت و بخشش الهی میداند، سپس غنیمت را بهدرستی تقسیم میکند، از خونریزی بیدلیل پرهیز دارد، به نیازمندان و درویشان توجه میکند و پیروزی را نشانهای از لطف الهی و سنگین کننده مسئولیت اخلاقی خود میداند. چنین الگویی نشان میدهد که قدرت در شاهنامه، زمانی مشروع است که با مهار نفس و رعایت عدالت همراه باشد.
در سوی دیگر، شاهِ شکستخورده در صورت برخورداری از خرد، باید اندوه را به بازاندیشی و تدبیر تبدیل کند. شکست در این جهانبینی، اگر با تکبر و لجاجت همراه نشود، میتواند به عبرت و اصلاح بیانجامد. فردوسی بارها یادآوری میکند که بخت، تخت و تاج پایدار نیستند؛ بنابراین شاه خردمند باید از شکست، زمینهای برای بازسازی سپاه، اصلاح سیاست و بازگشت به داد بسازد.
تفاوت بازنمایی اخلاقی شاهان ایرانی در برابر دشمنان مغلوب
یکی از برجستهترین محورهای اخلاقی شاهنامه، شیوه برخورد شاهان ایرانی با دشمنان مغلوب است. فردوسی میان شاه دادگر و شاه بیدادگر تمایزی بنیادین مینهد. شاه دادگر، حتی در اوج پیروزی، اسیر خشم و انتقام نمیشود و قدرت را به ابزار انتقام کور تبدیل نمیکند. در نگاه او، شکستخورده هم انسان است و باید در چارچوب اخلاق و آیین با او رفتار شود. به همین دلیل، دادگری در شاهنامه فقط به معنای رعایت عدالت در درون جامعه نیست، بلکه در میدان جنگ نیز معنا دارد.
شاه دادگر، دشمن مغلوب را تحقیر نمیکند و بهویژه از رفتارهای افراطی مانند کشتار بیضابطه، ستم بر زنان و کودکان، اتش زدن کشت و زرع، ویرانی خانههای مردمان و بازارها، و پیمانشکنی پرهیز میورزد. او میفهمد که پیروزیِ حقیقی آن است که خشونت را در خدمت نظم و داد قرار دهد، نه آنکه در کینه و انتقام غرق شود. این نگاه، شکوه شاه ایرانی را نه در بیرحمی، بلکه در مهار خشونت نشان میدهد.
در مقابل، شاه بیدادگر با دشمن مغلوب رفتاری آمیخته به خشم، غرور، کینه و پیمانشکنی دارد. او پیروزی را نه فرصتی برای برقراری نظم، بلکه مجالی برای نمایش قدرت و تحقیر دیگری میبیند. چنین شاهی در منطق شاهنامه، در نهایت راهی به سوی سقوط میگشاید؛ زیرا بیداد، هرچند در کوتاهمدت قدرتمند به نظر برسد، در بلندمدت پایههای مشروعیت را فرومیریزد. به همین دلیل، اخلاق برخورد با دشمن مغلوب در شاهنامه، معیاری برای سنجش منزلت واقعی پادشاه است.
بخشش و کینهورزی در داستان کیخسرو
داستان کیخسرو یکی از روشنترین نمونههای ترکیب اخلاق و قدرت در شاهنامه است. کیخسرو از یک سو حامل کینِ سیاوش است و از سوی دیگر، الگویی از شاهی فرهیخته، دادگر و خویشتندار به شمار میرود. در شخصیت او، کینهخواهی با عدالت آمیخته شده و از مرز انتقام شخصی فراتر رفته است. او انتقام را برای ارضای خشم فردی دنبال نمیکند، بلکه آن را در چارچوب برقراری داد و برچیدن ریشه ستم پیش میبرد.
یکی از وجوه مهم رفتار کیخسرو، بخشندگی پس از پیروزی است. او پس از غلبه، سپاه را بینصیب نمیگذارد، غنیمت را سامان میدهد، و به کشتهشدگان حرمت مینهد. رسیدگی به جنازهها، کفن و دفن کشتهها، و پرهیز از بیحرمتی به مغلوبان، نشان میدهد که در نگاه او پیروزی باید با پاسداشت کرامت انسانی همراه شود. این ویژگی، کیخسرو را از یک فرمانده صرف به یک شاه اخلاقی بدل میکند.
در عین حال، کیخسرو نمونهای از کینهورزیِ مشروع نیز هست. اما این کینه، نه از جنس خشونت کور، بلکه از جنس خونخواهیِ آگاهانه و عدالتطلبانه است. او در جنگ با افراسیاب، در پی حذف شخصیِ دشمن نیست، بلکه میکوشد سرچشمه ظلم و ستم را از میان بردارد. از این رو، کینه در او به مسئولیت تاریخی و خویشکاری تبدیل میشود. فردوسی از این طریق نشان میدهد که در جهان حماسی او، کینه اگر از داد جدا شود، به ویرانی میانجامد؛ اما اگر در خدمت عدالت باشد، به بازسازی نظم و رشد مردمان و آبادی گیتی کمک میکند.
کیخسرو نمونهای است که در آن، بخشش و سختگیری متضاد نیستند، بلکه دو وجه مکمل یک پادشاهی متعادلاند. او هم قادر است دشمن را براند و هم حرمت مغلوب را نگاه دارد. همین توازن است که او را به یکی از کاملترین چهرههای پادشاهی در شاهنامه تبدیل میکند.
شاهنامه فردوسی پیروزی و شکست را نه صرفاً رخدادهای نظامی، بلکه آزمونهای اخلاقی و سیاسی میداند. رفتار سپاه پس از نبرد، میزان انسجام و بلوغ جمعی را نشان میدهد، و رفتار شاه پس از نبرد، معیار مشروعیت و بزرگی اوست. شاه پیروز باید پیروزی را به داد، شکر و بخشش بدل کند؛ شاه شکستخورده باید شکست را به عبرت و بازاندیشی تبدیل سازد. همچنین، برخورد با دشمن مغلوب در شاهنامه آینهای برای سنجش منش شاه است: رحمتِ سنجیده نشانه دادگری و خشونتِ بیمهار نشانه بیداد است.
در داستان کیخسرو، این اصول بهروشنی جلوه میکند. او هم کینخواه است و هم بخشنده؛ هم در پی عدالت است و هم حرمت انسان را نگاه میدارد. از همین رو، فردوسی در قالب روایتهای حماسی، تصویری از فرمانروایی عرضه میکند که در آن قدرت بدون اخلاق بیارزش است و پیروزی بدون داد، معنایی پایدار ندارد. شاهنامه میآموزد که شکوه شاه در غلبه بر دشمن نیست، بلکه در چگونگی رفتار او پس از غلبه است.
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