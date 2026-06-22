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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری در کمیسیون شوراها

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری در کمیسیون شوراها

در نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه یکم تیر ماه) با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد.

این نشست که با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسی از مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح، به تشریح این طرح پرداخته و توضیحات لازم را در خصوص این طرح به اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارائه کرد.

در ادامه نشست، نیز اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، به بیان دیدگاه های خود در خصوص این طرح پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص طرح مذکور ارائه کردند.

در پایان نشست، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با کلیات این طرح موافقت کرده و مقرر شد جزئیات آن جهت بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شود.

کد مطلب 6867926
زهرا علیدادی

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