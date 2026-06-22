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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

هشدار نسبت به حمل‌ و نقل غیرقانونی جانوران وحشی در ناوگان عمومی

هشدار نسبت به حمل‌ و نقل غیرقانونی جانوران وحشی در ناوگان عمومی

سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی رسمی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور، نسبت به حمل‌ و نقل غیرقانونی جانوران وحشی در ناوگان عمومی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق حیات‌وحش اعلام کرد: هرگونه حمل، نگهداری، خرید، فروش و عرضه جانوران وحشی و اجزای آن‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است و متخلفان مطابق قوانین کشور تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این موضوع طی نامه‌ای رسمی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ابلاغ شده است تا تمهیدات لازم برای پیشگیری از این تخلفات در ناوگان ریلی و جاده‌ای اتخاذ شود.

ظهرابی با استناد به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست»، «قانون شکار و صید» و «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: جابه‌جایی هرگونه جانور وحشی (اعم از زنده یا غیرزنده) از طریق ناوگان عمومی بدون مجوز قانونی، مصداق بارز تخلف و در بسیاری از موارد جرم تلقی می‌شود.

قاچاق حیات‌وحش؛ تهدیدی علیه تنوع زیستی کشور

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، قاچاق گونه‌های جانوری را یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از زنجیره قاچاق از طریق جابه‌جایی‌های غیرمجاز انجام می‌شود. از این رو، شرکت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌ها و رانندگان باید نسبت به پذیرش محموله‌های مشکوک حساسیت ویژه داشته باشند.

وی درباره پیامدهای زیست‌محیطی این تخلفات هشدار داد و افزود: خروج غیرقانونی گونه‌ها از زیستگاه‌های طبیعی موجب کاهش جمعیت، برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک، اختلال در زنجیره غذایی و کاهش تنوع ژنتیکی می‌شود. همچنین جابه‌جایی غیراصولی، زمینه انتقال گونه‌های مهاجم و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیات‌وحش (زونوز) را فراهم می‌کند.

مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان

ظهرابی با اشاره به تبعات قانونی برای خاطیان گفت: قانون‌گذار برای مقابله با این پدیده، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است. علاوه بر ضبط گونه‌های کشف‌ شده و وسایل ارتکاب جرم، متخلفان ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست هستند که در برخی گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض، این مبالغ برای هر جانوری به صدها میلیون تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد که برای بسیاری از جرایم مرتبط با زنده‌گیری، نگهداری و حمل غیرمجاز، مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی خواست ضمن خودداری از پذیرش هرگونه محموله مشکوک و فاقد مجوز، در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط زیست و مراجع انتظامی گزارش دهند.

کد مطلب 6867928
محدثه رمضانعلی

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