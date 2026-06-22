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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

دما در ۱۱ شهر اصفهان از ۴۰ درجه گذشت؛ روند کاهشی کمینه‌ها از امروز

دما در ۱۱ شهر اصفهان از ۴۰ درجه گذشت؛ روند کاهشی کمینه‌ها از امروز

اصفهان-کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به ثبت دمای بالای ۴۰ درجه در ۱۱ ایستگاه استان،گفت:دمای کمینه به ویژه در غرب و جنوب اصفهان تا پایان هفته روند کاهشی خواهد داشت.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بیشینه دما در ایستگاه‌های شهر اصفهان، کاشان، آران و بیدگل، خور و بیابانک، بادرود نطنز، لنجان، خمینی‌شهر، مهاباد، چوپانان، اردستان و زواره از ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گذشت‌.

به گفته وی، آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: روند کاهش دمای کمینه به ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

طهماسبی اضافه کرد: آسمان استان، طی پنج روز آینده صاف و در ساعات بعدازظهر در نیمه غربی و جنوبی استان قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت به ویژه در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد به نسبت شدید، وقوع توفان لحظه‌ای و احتمال خیزش گرد و خاک محلی در مناطق شمال، شمال شرق و مرکز استان وجود دارد.

کد مطلب 6867930

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