به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم صابر مسیح‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با ناواستواریکم علیرضا رجب‌بیک، یکی از بازماندگان ناو دنا، با اشاره به ابعاد این جنایت اظهار کرد: این اقدام وحشیانه، نمونه‌ای روشن از ماهیت سلطه‌طلب و ضد انسانی نظام استکباری است؛ اما همین حادثه به صحنه‌ای برای نمایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آب و خاک و ناموس ملت تبدیل شد.

فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) با اشاره به حضور ناو دنا در مأموریت‌های بین‌المللی تصریح کرد: حضور این ناو در مأموریت صلح و دوستی کشور هند، نمادی از رویکرد فعال و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت جمعی و صلح پایدار در دریاهاست. دشمنان می‌خواستند با هدف قرار دادن این ناو، اراده ملت ایران را بشکنند، اما امروز نام دنا با صلح، دوستی و اقتدار گره خورده است.

ساخت دوباره دنا؛ پاسخ قاطع به جنایت آمریکا

ناخدا مسیح‌پور در ادامه با تأکید بر توانمندی‌های بومی در حوزه صنعت دفاعی خاطرنشان کرد: ساختن دوباره ناوشکن دنا به دست توانمند دانشمندان داخلی، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به جنایت بزرگ آمریکا و تحریم‌های ظالمانه است. امروز جوانان این سرزمین به نقطه‌ای از بلوغ علمی و فنی رسیده‌اند که می‌توانند ناوشکن‌هایی مدرن و پیشرفته را با تکیه بر دانش بومی طراحی و تولید کنند و این، مایه افتخار ملت ایران و مایه نگرانی دشمنان است.

دشمنان جرأت نزدیک شدن به مرزهای آبی ایران را ندارند

وی با تجلیل از روحیه ایثار، شجاعت و ایمان ناواستواریکم علیرضا رجب‌بیک و سایر رزمندگان ناو دنا افزود: جانفشانی‌های رزمندگان نیروی دریایی ارتش موجب شده است که امروز دشمنان ما به ویژه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، جرأت نزدیک شدن به مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشند. اقتدار نیروهای مسلح ما در دفاع از آب و خاک و ناموس، دستاورد جانبازان عزیز و خون شهدا و صبر خانواده‌های معظم آنان است و ما خود را موظف می‌دانیم که این راه را با قدرت ادامه دهیم.

در این دیدار که با حضور سرهنگ اشرف‌زاده رئیس بسیج اقشار استان گیلان، اسکندری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رشت و نماینده فرمانده فراجا در استان گیلان برگزار شد، بر تبیین ابعاد جنایات آمریکا و بازخوانی مقاومت و ایثار رزمندگان نیروی دریایی تأکید شد.

در پایان این دیدار، از رشادت‌ها و مجاهدت‌های ناواستواریکم علیرضا رجب‌بیک تجلیل شد و حاضران بر ضرورت روایت‌گری صادقانه حوادثی چون جنایت بزرگ آمریکا در هدف قراردادن ناو دنا برای نسل‌های آینده تأکید کردند تا این حماسه‌ها و مظلومیت‌ها هرگز فراموش نشود.

گفتنی است، ناوشکن دنا که روز ۱۳ اسفند در مأموریت آموزشی و در حال بازگشت از رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بود، مورد حمله وحشیانه نیروی دریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفت. این ناوشکن دارای ۱۳۶ نفر خدمه بود که ۱۰۴ نفر از آنان به مقام شامخ شهادت نائل آمده و از این تعداد، ۲۰ نفر جاویدالاثر هستند. همچنین ۳۲ نفر از بازماندگان این حادثه به کشور بازگشتند.