فعال بودن ۱۲ پروژه بهسازی کریدور بندرعباس- تهران در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال بودن ۱۲ پروژه بهسازی و روکش آسفالت در کریدور بندرعباس–تهران در محدوده استان کرمان گفت: این پروژه‌ها در مجموع ۳۰۰ کیلومتر از این کریدور راهبردی را شامل می‌شود.

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وی با اشاره به اهمیت کریدور بندرعباس–تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای ترانزیتی کشور افزود: اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی تردد، همواره در اولویت برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان قرار دارد.

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وی ادامه داد: پروژه‌های در حال اجرای این کریدور شامل محورهای شمش- انار «قطعات ۱، ۲ و ۳»، انار- شهربابک «قطعات ۱ و ۲»، شهربابک- انار «قطعات ۳ و ۴ محدوده جوزم»، کمربندی انار، مهریز- انار- شهربابک و حاجی‌آباد- نجف‌شهر- سیرجان- شهربابک است که با اعتباری بالغ بر ۲ همت در حال اجرا هستند.