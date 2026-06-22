فعال بودن ۱۲ پروژه بهسازی کریدور بندرعباس- تهران در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال بودن ۱۲ پروژه بهسازی و روکش آسفالت در کریدور بندرعباس–تهران در محدوده استان کرمان گفت: این پروژهها در مجموع ۳۰۰ کیلومتر از این کریدور راهبردی را شامل میشود.
وی با اشاره به اهمیت کریدور بندرعباس–تهران به عنوان یکی از مهمترین محورهای ترانزیتی کشور افزود: اجرای پروژههای بهسازی و روکش آسفالت با هدف ارتقای زیرساختهای حملونقل و افزایش ایمنی تردد، همواره در اولویت برنامههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمان قرار دارد.
وی ادامه داد: پروژههای در حال اجرای این کریدور شامل محورهای شمش- انار «قطعات ۱، ۲ و ۳»، انار- شهربابک «قطعات ۱ و ۲»، شهربابک- انار «قطعات ۳ و ۴ محدوده جوزم»، کمربندی انار، مهریز- انار- شهربابک و حاجیآباد- نجفشهر- سیرجان- شهربابک است که با اعتباری بالغ بر ۲ همت در حال اجرا هستند.
کرمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان، از فعال بودن ۱۲ پروژه بهسازی و روکش آسفالت در کریدور بندرعباس–تهران در محدوده استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال بودن ۱۲ پروژه بهسازی و روکش آسفالت در کریدور بندرعباس–تهران در محدوده استان کرمان گفت: این پروژهها در مجموع ۳۰۰ کیلومتر از این کریدور راهبردی را شامل میشود.
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