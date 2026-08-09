عبداللهی: کرمان از جمع پنج استان پرتصادف کشور خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به گستردگی مطالبات مردم در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این حوزه به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد و دغدغه‌های شهروندان نیز طیف وسیعی از موضوعات، از وضعیت راه‌ها و ایمنی محورهای مواصلاتی گرفته تا حمل‌ونقل مسافر و کالا را دربرمی‌گیرد.

کرمان رتبه نخست احداث راه‌های روستایی کشور را کسب کرد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان با بیان اینکه در حوزه راه‌های روستایی، عقب‌ماندگی‌های تاریخی وجود دارد، گفت: تلاش کرده‌ایم بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و در سال گذشته، استان کرمان در زمینه احداث راه‌های روستایی رتبه نخست کشور را به دست آورد.

عبداللهی، افزود: سال گذشته ۱۷۷ کیلومتر راه روستایی جدید در استان احداث و به بهره‌برداری رسید و امسال نیز هدف‌گذاری شده است روند احداث راه‌های روستایی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی، هماهنگی میان مدیریت استان و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را از عوامل مؤثر در شتاب گرفتن پروژه‌های راهسازی و راهداری دانست و گفت: تفاهم‌نامه منعقدشده در ابتدای سال ۱۴۰۴ میان استانداری کرمان و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، زمینه مناسبی را برای تقویت همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های جدید فراهم کرد.

خروج کرمان از جمع پنج استان پرتصادف کشور

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌ها اظهار کرد: وقوع تصادفات حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی، وسیله نقلیه و شرایط راه است و برای کاهش سوانح، باید به‌طور هم‌زمان در هر سه حوزه اقدام شود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار پزشکی قانونی، استان کرمان در یک‌ماهه نخست امسال از جمع پنج استان پرتصادف کشور خارج شده است. این روند در سه‌ماهه نخست سال نیز ادامه داشته و امیدواریم با استمرار اقدامات ایمنی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات در استان باشیم.

عبداللهی، با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش سوانح جاده‌ای بیان کرد: در کنار اصلاح زیرساخت‌ها، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار داریم رسانه‌ها در این زمینه در کنار دستگاه‌های متولی نقش‌آفرینی کنند.

وی از شناسایی بیش از ۸۰ نقطه حادثه‌خیز در محورهای استان طی چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این نقاط با همکاری پلیس راه شناسایی شده و پس از بررسی‌های کارشناسی، اقدامات لازم برای رفع و اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای طرح «راه بخشنده» برای کاهش شدت تصادفات

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان همچنین با اشاره به اجرای طرح «راه بخشنده» اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش شدت تصادفات در مواقعی است که خودرو از سطح سواره‌رو خارج می‌شود. اصلاح شیب شیروانی، حریم راه و سایر مؤلفه‌های ایمنی می‌تواند از واژگونی خودرو و یا برخورد شدید آن با موانع جلوگیری کند.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر عملیات اصلاح و تسطیح شیب شیروانی در محورهای مواصلاتی استان انجام شد و اجرای این اقدامات در محورهای اصلی، کریدورهای ارتباطی و مسیرهای پرتردد با اولویت بیشتری دنبال می‌شود.

۳ هزار میلیارد تومان برای عملیات راهداری کرمان هزینه شد

عبداللهی، از اجرای گسترده طرح‌های نگهداری و بهسازی راه‌های استان خبر داد و گفت: در چهار ماه نخست امسال، عملیات مختلفی از جمله روکش آسفالت، بهسازی، اقدامات حفاظتی و سایر فعالیت‌های نگهداری در محورهای اصلی و مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی با اشاره به هزینه‌کرد حدود سه هزار میلیارد تومان از ابتدای سال برای عملیات راهداری در سطح راه‌های استان اظهار کرد: بیش از ۴۰ اکیپ اجرایی در حوزه روکش آسفالت و عملیات نگهداری راه‌ها فعال هستند و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاخص‌های کیفی راه‌های استان را تا پایان سال ارتقا دهیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان تأکید کرد: اولویت اجرای پروژه‌های بهسازی با محورهای اصلی، پرتردد و کریدورهای ارتباطی استان است؛ چراکه این مسیرها نقش مهمی در جابه‌جایی مسافر و کالا و همچنین توسعه اقتصادی استان دارند.

وی ادامه داد: پروژه‌های بهسازی بر اساس میزان تردد و اهمیت اقتصادی محورهای مختلف اولویت‌بندی می‌شوند و سازمان راهداری از طریق سامانه‌های ترددشمار، میزان تردد در جاده‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و این اطلاعات در تعیین اولویت اجرای پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عبداللهی افزود: در کنار راه‌های اصلی و کریدورهای پرتردد، محورهایی که نقش مهمی در حمل‌ونقل مواد معدنی و جابه‌جایی کالا دارند نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

پروژه‌های روشنایی جاده‌های کرمان ادامه دارد

وی درباره وضعیت روشنایی راه‌های استان گفت: مطابق ضوابط، الزام به اجرای روشنایی مستمر عمدتاً در گردنه‌ها و مسیرهای برف‌گیر و صعب‌العبور وجود دارد و در سایر نقاط نیز اجرای روشنایی بر اساس میزان تردد، حادثه‌خیزی و تشخیص کارشناسی انجام می‌شود.

عبداللهی افزود: روشنایی ورودی استان از سمت بم به‌طور کامل اجرا شده و در این مسیر خاموشی وجود ندارد. همچنین پروژه‌های روشنایی در نقاط مختلف استان، از جمله برخی محورهای پرتردد، در دست اجراست و تلاش می‌شود این پروژه‌ها پیش از آغاز فصل زمستان به بهره‌برداری برسند.

نظارت هوشمند بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان با اشاره به نظارت بر ناوگان عمومی مسافری اظهار کرد: مراکز معاینه فنی استان به‌صورت آنلاین تحت نظارت قرار دارند و اطلاعات و تصاویر مربوط به فرآیند معاینه فنی به‌طور مستمر پایش می‌شود؛ در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا اشکال نیز موضوع برای بررسی و اصلاح پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در پایانه مسافربری کرمان نیز ایستگاه پایش مستقر است و اتوبوس‌ها پیش از خروج از پایانه از نظر داشتن صورت‌وضعیت، تعداد مسافران و رعایت الزامات فنی و ایمنی مورد کنترل قرار می‌گیرند.

عبداللهی ادامه داد: علاوه بر کنترل‌های معمول، از نظارت‌های نامحسوس و سامانه‌های هوشمند نیز برای رصد عملکرد ناوگان استفاده می‌شود تا تخلفات احتمالی، توقف‌های غیرمجاز، مسائل مرتبط با فروش بلیت و سایر تخلفات کاهش یابد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مشکل در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا گزارش‌های دریافتی توسط کارشناسان بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

جابه‌جایی بیش از ۲۲ هزار زائر اربعین با ناوگان کرمان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان همچنین به عملکرد ناوگان استان در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در این ایام نقش مهمی در جابه‌جایی زائران ایفا کرد و بیش از ۲۲ هزار زائر از مرزهای اربعینی با استفاده از ناوگان استان جابه‌جا شدند.

عبداللهی افزود: در این مدت تلاش شد زائران کرمانی در مرزها با مشکل جدی در زمینه بازگشت و انتقال به استان مواجه نشوند و تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شد.

وی با اشاره به استمرار مأموریت‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در طول سال گفت: خدمات این مجموعه به مقطع زمانی خاصی محدود نیست و همکاران ما در طرح‌های نوروزی، زمستانی، اربعین و سایر مناسبت‌ها به‌صورت مستمر مشغول خدمت‌رسانی هستند.

ناوگان باری کرمان پای کار تأمین کالاهای اساسی

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ناوگان باری استان اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل کالا در مواقع مورد نیاز برای تأمین و انتقال کالاهای اساسی پای کار بوده و رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل استان در مقاطع مختلف، به‌ویژه در بنادر، نقش مهمی در جابه‌جایی کالا ایفا کرده‌اند.

وی گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز، با وجود شرایط ویژه کشور، ناوگان حمل‌ونقل استان در بندر چابهار برای انتقال کالاهای اساسی مورد نیاز استان کرمان و همچنین کمک به تأمین نیازهای کشور فعال بود.

رانندگان باید متناسب با شرایط راه رانندگی کنند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان با اشاره به وضعیت برخی محورهای استان گفت: بخشی از راه‌های موجود در زمان احداث با مشخصات راه فرعی ساخته شده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت این مسیرها از نظر ظرفیت، سرعت و ایمنی مشابه یک بزرگراه عمل کنند.

وی تأکید کرد: عامل انسانی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات است و رانندگان باید متناسب با مشخصات فنی و شرایط راه رانندگی کنند.

عبداللهی از کاربران جاده‌ای خواست هنگام اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت، محدودیت‌های ترافیکی و شرایط کارگاه‌های راهداری را رعایت کنند و افزود: عملیات راهداری با عملیات راهسازی تفاوت دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد امکان مسدود کردن کامل محور وجود ندارد و عملیات باید هم‌زمان با تردد خودروها انجام شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد روکش و بهسازی آسفالت اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با افزایش کیفیت روسازی و اجرای به‌موقع عملیات نگهداری، عمر مفید راه‌ها افزایش یابد و از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در سال‌های آینده جلوگیری شود.

عبداللهی افزود: شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، اجرای پروژه‌های راهداری را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اما با حمایت‌های استانی و ملی، پروژه‌های مهم استان فعال هستند و تلاش می‌شود عملیات بهسازی در محورهای اصلی با جدیت ادامه یابد.

توسعه راه‌ها، پیش‌نیاز تقویت ظرفیت لجستیکی کرمان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و معدنی استان گفت: توسعه شبکه راه‌های استان ارتباط مستقیمی با توسعه لجستیک دارد و راه‌ها به‌عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی مواد معدنی، کالا و محصولات تولیدی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به موضوع احداث پارک لجستیک در جنوب‌شرق کشور اظهار کرد: کرمان از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم لجستیکی منطقه برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و تکمیل شریان‌های اصلی می‌تواند زمینه تحقق این ظرفیت را فراهم کند.