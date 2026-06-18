کلنگ عملیات احداث دو محور مهم در شهرستان شهربابک به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در سفر استاندار کرمان به شهرستان شهربابک عملیات اجرایی احداث محور روستایی «خبر - مروست» و محور شهری «جوزم - دهج» آغاز شد.
استاندار کرمان در این آیین با اشاره به اهمیت موضوع مهاجرت معکوس اظهار کرد: این موضوع از اولویتهای مهم استان کرمان است و بر همین اساس، روستای خبر بهعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است؛ با این حال، تاکنون گزارشی از اقدامات انجامشده یا برنامههای پیشبینیشده در این زمینه به ما ارائه نشده است.
محمد علی طالبی، افزود: با وجود محدودیتهای موجود در منابع، ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه و ایجاد فرصتهای جدید در روستاها وجود دارد. از اینرو باید زمینه جمعیتپذیری روستاها فراهم و با شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتها و استعدادهای موجود، بستر شکوفایی آنها مهیا شود.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به ظرفیتهای شهرستان شهربابک در حوزههایی مانند گردشگری، دامپروری و معدن، بر ضرورت تقویت و توسعه این ظرفیتها تأکید کرد.
طالبی، در ادامه با بیان اینکه جاده از زیرساختهای توسعه به شمار میرود و برای فعالسازی سایر بخشها به گسترش ارتباطات و راههای مواصلاتی نیاز است، گفت: احداث هر محور مواصلاتی به معنای تضعیف محور دیگر نیست، بلکه به ظرفیتسازی و افزایش پتانسیلهای منطقه کمک میکند.
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمان نیز در این مراسم گفت: محور روستایی «خبر- مروست» در مجموع ۴۵ کیلومتر طول دارد که ۱۵ کیلومتر از آن در حوزه استان کرمان قرار گرفته است و امروز عملیات اجرایی فاز نخست آن به طول سه کیلومتر آغاز شد.
علی عبدالهی، افزود: مدت زمان اجرای این پروژه تا آذرماه می باشد و در صورت تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی ۱۲ کیلومتر باقیمانده نیز زودتر آغاز خواهد شد.
آغاز عملیات اجرایی محور «جوزم _ دهج»
استاندار کرمان همچنین در مراسم آغاز عملیات اجرایی محور «جوزم _ دهج»؛ ظرفیت خوب شهر جوزم را قرارگیری در کنار کریدور اصلی راه کشور برشمرد و گفت: ظرفیتهای بخش دامپروری و موقعیت ممتاز این منطقه برای توسعه بخش گردشگری نیز بالاست.
محمد علی طالبی، با اشاره به همراهی بخش خصوصی (مس شهربابک) در اجرای این پروژه افزود: با تداوم این تعاملات و باز شدن دست دولت، امکان بهتر برای تامین پروژه فراهم خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان نیز گفت: مبنی بر تاکید استاندار کرمان بر تحول در احداث راههای روستایی، سال قبل ۱۷۷ کیلومتر راه جدیدالاحداث در استان آسفالت شد.
علی عبداللهی، افزود: زیرسازی ۲۵۶ کیلومتر راه نیز انجام و آماده آسفالت بوده، ضمن اینکه ۲۰۰ کیلومتر هم در حال آمادهسازی برای کار است.
وی تصریح کرد: در محور جوزم به دهج، ۲۱۴ میلیارد تومان پروژه تعریف شده که شامل ۱۰۵ میلیارد تومان دوبانده کردن محور و ۳۸ میلیارد تومان پلسازی محور است.
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