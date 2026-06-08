کریمی: راهداری کرمان به نسخه غیر برخط سامانه BMS نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، عصر دوشنبه در جریان کارگروه پایداری حملونقل ریلی و جادهای استان کرمان، با اشاره به تجربه جنگهای گذشته که در شرایط اضطراری، دسترسی به اینترنت با چالشهای جدی مواجه میشود گفت: بومیسازی سامانه برخط BMS راهداری کشور برای استفاده بهصورت غیر برخط در استان کرمان یک ضرورت است.
وی افزود: فراهمسازی نسخه آفلاین این سامانه برای راهداری استان کرمان یک ضرورت است تا در صورت اختلال احتمالی در دسترسی به دادههای کلیدی، مانعی ایجاد نشود.
مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری کرمان همچنین بر تداوم تشکیل «کارگروه پایداری حملونقل استان» تأکید کرد و اظهار داشت: در جنگ تحمیلی سوم شاهد هم افزایی، هماهنگی و تعامل مؤثر میان مدیران دستگاههای اجرایی بودیم و اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات میتواند روند خدمترسانی در شرایط اضطراری را تسهیل و تسریع کند.
در ادامه این نشست، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمان، نیز با تأکید بر اهمیت پایداری شبکه گسترده راههای استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور و حلقه نخست اتصال بنادر و سواحل جنوبی به مرکز کشور، از بهرهمندی این اداره کل از اطلس پلهای مواصلاتی و کریدورهای کلیدی استان خبر داد.
علی عبدالهی، با اشاره به نقش شریانهای حیاتی کشور، گفت: تهدیدات و حملات دشمن صهیونیستی به خطوط ریلی و پلها در جنگ تحمیلی سوم نشان داد که زیرساختهای حملونقل تا چه اندازه در امنیت و پایداری کشور نقش دارند.
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