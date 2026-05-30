ثبت بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد بین استانی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، گفت: طی اردیبهشت ماه سال جاری تعداد ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۵۹۹ تردد بین استانی در راه‌های مواصلاتی استان کرمان صورت گرفته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد رشد ۶ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی کرمان بوده ایم.

وی افزود: بر اساس پلاک‌های رویت شده توسط سامانه‌های پلاک خوان از مجموع خودروهای وارد شده به استان کرمان سهم ۶ درصدی از مبدا استان‌ تهران و آذربایجان شرقی بوده و همچنین استان های آذربایجان شرقی،یزد، هرمزگان و اصفهان بیشترین سهم مقاصد سفر را به خود اختصاص داده اند.



مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان تصریح کرد: بیشترین تردد استان در محور های ماهان _ کرمان (هفت باغ علوی)، بم_زاهدان، باغین_ کرمان بوده است.

گفتنی است هم اکنون در استان کرمان ۱۵۷ دوربین ثبت تخلف، ۱۲۴ دوربین تردد شمار و ۲۷ دوربین نظارت تصویری فعال است.

