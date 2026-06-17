به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد متن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار است در سوئیس امضا شود، شامل ۱۴ بند است و نشست پیش‌رو در این کشور، نقشی تعیین‌کننده در تبدیل این تفاهم‌نامه به یک توافق جامع خواهد داشت.

وی درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا گفت که بند نخست تفاهم‌نامه بر پایان فوری عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید دارد و آمریکا، ایران و متحدان آن‌ها متعهد می‌شوند از این پس هیچ اقدام نظامی علیه یکدیگر انجام ندهند.

این مقام کاخ سفید که به نامش اشاره نشده است، در ادامه گفت: این تفاهم‌نامه همچنین بر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید می‌کند.

طبق مفاد این توافق نامه همچنین تهران و واشنگتن متعهد شده‌اند ظرف ۶۰ روز، با امکان تمدید از طریق توافق دوجانبه، درباره یک توافق نهایی مذاکره کنند.

مقام کاخ سفید افزود واشنگتن همچنین متعهد شده است روند رفع محاصره دریایی ایران را آغاز کرده و ظرف ۳۰ روز آن را به‌طور کامل پایان دهد.

به گفته این مقام آمریکایی، «همچنین ایران قرار است با هماهنگی کشورهای حاشیه خلیج فارس و در گفت‌وگو با عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز رایزنی کند.»

این مقام آمریکایی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، آمریکا متعهد شده است با همکاری شرکای منطقه‌ای خود، طرحی برای بازسازی ایران تدوین کند.

وی گفت: ارزش این طرح ۳۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و سازوکار اجرایی آن در توافق نهایی مشخص خواهد شد.

این مقام آمریکایی افزود: واشنگتن همچنین متعهد شده است تحریم‌های ایران را بر اساس جدول زمانی و در چارچوب توافق نهایی لغو کند.

وی در پایان گفت: ایران نیز تأکید کرده است که به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای نخواهد بود.

این سخنان تازه ای نیست، چرا که ایران همواره در طول سالهای گذشته اعلام کرده که برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز است و تهران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نخواهد بود.