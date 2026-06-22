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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

رایزنی اردوغان با پزشکیان درباره مذاکرات ایران-آمریکا

رایزنی اردوغان با پزشکیان درباره مذاکرات ایران-آمریکا

دفتر ریاست جمهوری ترکیه از رایزنی میان اردوغان و پزشکیان در ارتباط با مذاکرات ایران-آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با همتای ایرانی خود خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص آمده است: اردوغان در تماس تلفنی با پزشکیان، بر اهمیت هوشیاری در برابر طرف‌هایی که ممکن است به دنبال مانع‌تراشی در مذاکرات باشند، تأکید کرد.

این در حالیست که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پیشتر در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی JTBC مستقر در کره جنوبی گفته بود: من بسیار خوش‌ بین هستم؛ زیرا به طور منظم با هر دو طرف، با میانجیگری پاکستانی و با چندین بازیگر منطقه‌ای دیگر که در این موضوع دخیل هستند، مشورت می‌ کنم. ما تمام تلاش خود را می‌ کنیم تا به آنها (آمریکا و ایران) برای رسیدن به توافق کمک کنیم. در حال حاضر، اسرائیل فکر می‌کند که هرگونه توافقی بین ایالات متحده و ایران در قالب فعلی آن با منافع تل آویو مغایرت دارد. به همین دلیل است که از هیچ تلاشی برای منحرف کردن یا خرابکاری در مذاکرات دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 6868198

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