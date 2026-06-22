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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

طراحی «اقدام یکپارچه در مبارزه با قاچاق» برای نخستین بار در کشور

طراحی «اقدام یکپارچه در مبارزه با قاچاق» برای نخستین بار در کشور

همزمان با سالروز صدور فرمان رهبر شهید انقلاب برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،از طرح «اقدام یکپارچه در مبارزه با قاچاق» برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تشریح راهبردهای جدید این ستاد گفت: امسال برای نخستین بار در کشور، رویکرد «اقدام یکپارچه و هم‌سو» جایگزین برنامه‌های پراکنده و سنتی شده است. هدف ما این است که با بازطراحی شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ «بسته عملیاتی جامع‌افزا»، مسیر مبارزه با قاچاق را در سراسر کشور شفاف، دقیق و هماهنگ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این بسته عملیاتی برخلاف دستورالعمل‌های کلی پیشین، تمامی لایه‌های فنی و اجرایی را به جزئیات برای استان‌ها تبیین کرده است، افزود: برای اطمینان از اجرای دقیق، با دبیران کمیسیون‌های استانی تماس‌های مستقیم برقرار شده تا ابهامات مرتفع و بستر برای عملیات‌های میدانی فراهم شود.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به ابتکار راه‌اندازی «دفتر تبلیغات مجازی» در پیام‌رسان بله اشاره کرد و افزود: این بستر دیجیتال، اکنون به مرکز تبادل دانش، تولید محتوای تخصصی و هم‌افزایی فرهنگی میان استان‌ها تبدیل شده است تا پیامِ مبارزه با قاچاق با قدرت به افکار عمومی منتقل شود.

محورهای عملیاتی ۷ روز هفته ملی مبارزه با قاچاق

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برنامه‌های هفته ملی مبارزه با قاچاق و محورهای عملیاتیِ تعریف شده برای هر روز، اظهار داشت: به منظور ساماندهی و انسجام‌بخشی به اقدامات استان‌ها، محورهای هفت‌گانه‌ای برای روزهای هفته تعیین شده است که دبیران استانی موظف به اجرای برنامه‌های خود متناسب با این عناوین هستند.

شنبه: تولید داخلی؛ سدی در برابر قاچاق

یکشنبه: سلامت مردم؛ خط قرمز ما

دوشنبه: شفافیت بازار؛ تضمین اصالت

سه‌شنبه: فضای مجازی امن؛ خرید مطمئن

چهارشنبه: افکار عمومی؛ سپر دفاع از اقتصاد

پنج‌شنبه: لجستیک قانونمند؛ رگ حیاتی اقتصاد

جمعه: امنیت اقتصادی؛ تضمین اقتدار ملی

همچنین وی در پایان با اشاره به چشم‌انداز این طرح گفت: هدف غایی ما، ارتقای روحیه کنشگری دبیران استان‌ها و تبدیل نگاه‌های اجرایی به اقدامات تأثیرگذار است. انتظار می‌رود در هفته ملی پیش‌رو، شاهد حرکتی منسجم و قدرتمند در سراسر کشور باشیم که خروجی نهایی آن، تقویت بیش از پیش امنیت اقتصادی کشور باشد.

کد مطلب 6868043
طیبه بیات

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