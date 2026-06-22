طراحی «اقدام یکپارچه در مبارزه با قاچاق» برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تشریح راهبردهای جدید این ستاد گفت: امسال برای نخستین بار در کشور، رویکرد «اقدام یکپارچه و هم‌سو» جایگزین برنامه‌های پراکنده و سنتی شده است. هدف ما این است که با بازطراحی شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ «بسته عملیاتی جامع‌افزا»، مسیر مبارزه با قاچاق را در سراسر کشور شفاف، دقیق و هماهنگ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این بسته عملیاتی برخلاف دستورالعمل‌های کلی پیشین، تمامی لایه‌های فنی و اجرایی را به جزئیات برای استان‌ها تبیین کرده است، افزود: برای اطمینان از اجرای دقیق، با دبیران کمیسیون‌های استانی تماس‌های مستقیم برقرار شده تا ابهامات مرتفع و بستر برای عملیات‌های میدانی فراهم شود.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به ابتکار راه‌اندازی «دفتر تبلیغات مجازی» در پیام‌رسان بله اشاره کرد و افزود: این بستر دیجیتال، اکنون به مرکز تبادل دانش، تولید محتوای تخصصی و هم‌افزایی فرهنگی میان استان‌ها تبدیل شده است تا پیامِ مبارزه با قاچاق با قدرت به افکار عمومی منتقل شود.

محورهای عملیاتی ۷ روز هفته ملی مبارزه با قاچاق

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برنامه‌های هفته ملی مبارزه با قاچاق و محورهای عملیاتیِ تعریف شده برای هر روز، اظهار داشت: به منظور ساماندهی و انسجام‌بخشی به اقدامات استان‌ها، محورهای هفت‌گانه‌ای برای روزهای هفته تعیین شده است که دبیران استانی موظف به اجرای برنامه‌های خود متناسب با این عناوین هستند.

شنبه: تولید داخلی؛ سدی در برابر قاچاق

یکشنبه: سلامت مردم؛ خط قرمز ما

دوشنبه: شفافیت بازار؛ تضمین اصالت

سه‌شنبه: فضای مجازی امن؛ خرید مطمئن

چهارشنبه: افکار عمومی؛ سپر دفاع از اقتصاد

پنج‌شنبه: لجستیک قانونمند؛ رگ حیاتی اقتصاد

جمعه: امنیت اقتصادی؛ تضمین اقتدار ملی

همچنین وی در پایان با اشاره به چشم‌انداز این طرح گفت: هدف غایی ما، ارتقای روحیه کنشگری دبیران استان‌ها و تبدیل نگاه‌های اجرایی به اقدامات تأثیرگذار است. انتظار می‌رود در هفته ملی پیش‌رو، شاهد حرکتی منسجم و قدرتمند در سراسر کشور باشیم که خروجی نهایی آن، تقویت بیش از پیش امنیت اقتصادی کشور باشد.