  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

ستاد مبارزه با قاچاق کالا برنامه استانی مقابله با قاچاق تدوین می کند

ستاد مبارزه با قاچاق کالا برنامه استانی مقابله با قاچاق تدوین می کند

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه قاچاق دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست،خواستار هماهنگی همه‌جانبه بین دستگاهی و تدوین برنامه جامع در مبارزه با قاچاق در سطح استان‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه قاچاق دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، خواستار رویکرد جهادی، هماهنگی همه‌جانبه بین دستگاهی و تدوین برنامه جامع در مبارزه با قاچاق در سطح استان‌ها شد.

وی در نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها با تبیین طرح دشمن در جنگ تحمیلی دوازده روزه و با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، مبارزه با قاچاق را یک مسئله حیاتی و ضروری خواند و بر عزم ملی برای ریشه‌کن کردن این پدیده مخرب تأکید کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنان خود، وضعیت کنونی را «جنگ اقتصادی» توصیف کرد و گفت: «در این شرایط، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، نقشی اساسی در حفاظت از اقتصاد ملی و معیشت مردم دارد و می‌تواند از نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند.»

حقیقی رویکرد «جهادی»، «هماهنگی فرابخشی» و «استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور» را سه رکن اصلی موفقیت در این مبارزه دانست.

وی تصریح کرد: «ما باید با اصلاح فرآیندها، بر مبانی درست سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت تمرکز جدی داشته باشیم.»

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به لزوم حرکت از مرحله تحلیل و گفت‌وگو به سمت اقدام عملی، خواستار تدوین «برنامه جامع مبارزه با قاچاق» در سطح هر استان شد. به گفته وی، این برنامه باید با شناسایی مسائل هر استان و اولویت‌بندی اقدامات، طراحی و اجرا شود.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند را برای شفاف‌سازی، رصد مبادی ورودی و خروجی کالا، و پیگیری زنجیره تأمین ضروری دانست و افزود: «این شفاف‌سازی باید با حداقل اخلال در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی قانونمند همراه باشد.»

حقیقی، نقش دبیران استانی را به عنوان «فرماندهان میدانی» این عرصه کلیدی خواند و از آنان خواست تا با ارائه طرح‌های منسجم و پاسخگو، نقش محوری خود را در مدیریت مبادی و مقاصد قاچاق ایفا کنند.

وی تأکید کرد: حل اختلافات استانی باید با رویکردی ایجابی و بدون ایجاد محدودیت‌های غیرضروری انجام پذیرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر هماهنگی کامل اقدامات با برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری برای کاهش میزان قاچاق مطابق برنامه، و مقابله همزمان با علل و معلول‌های قاچاق، به ویژه از طریق بهبود فرآیندهای تجارت رسمی و کاهش هزینه‌های مبادله، تأکید کرد.

حقیقی در پایان، از تلاش دبیران و مدیران قبلی قدردانی کرد و بر تداوم همکاری همه جانبه برای اجرای موفق برنامه‌های عملیاتی در چارچوب منویات مقام معظم رهبری تأکید نمود.

نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها به منظور ایجاد یک چارچوب دقیق، عملیاتی و هماهنگ میان ستاد و استان‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فسادهای مرتبط، با تمرکز بر پیشگیری، استفاده از سامانه‌ها و هماهنگی بین دستگاهی تشکیل شد.

کد خبر 6692336
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها