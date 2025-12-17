ستاد مبارزه با قاچاق کالا برنامه استانی مقابله با قاچاق تدوین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه قاچاق دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، خواستار رویکرد جهادی، هماهنگی همهجانبه بین دستگاهی و تدوین برنامه جامع در مبارزه با قاچاق در سطح استانها شد.
وی در نشست دبیران کمیسیونهای برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها با تبیین طرح دشمن در جنگ تحمیلی دوازده روزه و با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، مبارزه با قاچاق را یک مسئله حیاتی و ضروری خواند و بر عزم ملی برای ریشهکن کردن این پدیده مخرب تأکید کرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنان خود، وضعیت کنونی را «جنگ اقتصادی» توصیف کرد و گفت: «در این شرایط، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، نقشی اساسی در حفاظت از اقتصاد ملی و معیشت مردم دارد و میتواند از نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری کند.»
حقیقی رویکرد «جهادی»، «هماهنگی فرابخشی» و «استفاده از تمام ظرفیتهای کشور» را سه رکن اصلی موفقیت در این مبارزه دانست.
وی تصریح کرد: «ما باید با اصلاح فرآیندها، بر مبانی درست سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت تمرکز جدی داشته باشیم.»
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به لزوم حرکت از مرحله تحلیل و گفتوگو به سمت اقدام عملی، خواستار تدوین «برنامه جامع مبارزه با قاچاق» در سطح هر استان شد. به گفته وی، این برنامه باید با شناسایی مسائل هر استان و اولویتبندی اقدامات، طراحی و اجرا شود.
وی استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند را برای شفافسازی، رصد مبادی ورودی و خروجی کالا، و پیگیری زنجیره تأمین ضروری دانست و افزود: «این شفافسازی باید با حداقل اخلال در فعالیتهای تولیدی و بازرگانی قانونمند همراه باشد.»
حقیقی، نقش دبیران استانی را به عنوان «فرماندهان میدانی» این عرصه کلیدی خواند و از آنان خواست تا با ارائه طرحهای منسجم و پاسخگو، نقش محوری خود را در مدیریت مبادی و مقاصد قاچاق ایفا کنند.
وی تأکید کرد: حل اختلافات استانی باید با رویکردی ایجابی و بدون ایجاد محدودیتهای غیرضروری انجام پذیرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر هماهنگی کامل اقدامات با برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری برای کاهش میزان قاچاق مطابق برنامه، و مقابله همزمان با علل و معلولهای قاچاق، به ویژه از طریق بهبود فرآیندهای تجارت رسمی و کاهش هزینههای مبادله، تأکید کرد.
حقیقی در پایان، از تلاش دبیران و مدیران قبلی قدردانی کرد و بر تداوم همکاری همه جانبه برای اجرای موفق برنامههای عملیاتی در چارچوب منویات مقام معظم رهبری تأکید نمود.
نشست دبیران کمیسیونهای برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها به منظور ایجاد یک چارچوب دقیق، عملیاتی و هماهنگ میان ستاد و استانها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فسادهای مرتبط، با تمرکز بر پیشگیری، استفاده از سامانهها و هماهنگی بین دستگاهی تشکیل شد.
