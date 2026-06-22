تعرفه جدید یارانه توانبخشی و حق پرستاری معلولین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از مصوبه شماره ۲۹۹۸۹ /هـ۶۵۵۴۲ت مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون اول محترم رئیس جمهور با موضوع میزان کمک هزینه مراکز غیردولتی توانبخشی و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و آسیب نخاعی با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته جهت اجرا در سال جاری به سازمان های مربوطه از جمله سازمان سازمان بهزیستی کشور ابلاغ گردید، خبر داد و با اعلام این خبر گفت: در اجرای تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق میزان کمک هزینه پیشنهادی این سازمان برای مراکز غیر دولتی و حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید که با هماهنگی دستگاه های ذیربط و انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی تهیه گردید در جلسه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ تصویب و در روز گذشته جهت اجرا ابلاغ گردید.

در این مصوبه کمک هزینه مراکز توانبخشی مراقبتی ۷۰ درصد، مراکز مراقبت در منزل ۹۰ درصد، مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل ۱۰۰ درصد و مراکز روزانه توانبخشی آسیب نخاعی ۱۰۰ درصد، حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۹۰ درصد و و حق پرستاری اختلال طیف اتیسم و آسیب نخاعی ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد داشته است.

معاون توانبخشی افزود:این افزایش یقیناً در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت بهره مند از مراکز توانبخشی و ارتقاء و بهبود وضعیت خدمات توانبخشی در مراکز فوق و همچنین یاری و حمایت از خانواده هایی است که از افراد دارای معلولیت در کانون خانواده نگهداری می نمایند، خواهد شد.