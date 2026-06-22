قطعی برق در ۳ شهرستان‌ لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، روز سه‌شنبه ۲ تیر ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق استان اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع برق استان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند.

جزئیات زمان و مناطق تحت تأثیر در هر یک از شهرستان‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

شهرستان کوهدشت

به دنبال تعمیرات در فیدر بوگلان محدودیت جریان برق در روز سه‌شنبه ۲ تیر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال خواهد شد.

روستاهای بوگلان، پل فقیر و کلیه تأسیسات صنعتی و کشاورزی این مسیر در این بازه زمانی با قطع یا افت فشار برق مواجه خواهند شد.

به دنبال تعمیرات در فیدر پریان محدودیت جریان برق در روز سه‌شنبه ۲ تیر ماه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ اعمال خواهد شد.

روستاهای اشتره، سپیده گل‌گل، سفیدخانی، آواره میشنان، روستاهای مسیر پریان، مالمیر و قسمتی از تازه‌آباد ملاکه در این بازه زمانی دچار محدودیت جریان برق خواهند شد.

شهرستان خرم‌آباد (منطقه توزیع ۲)

در جریان تعمیرات فیدر ماکروویو محدودیت جریان برق در روز سه‌شنبه ۲ تیر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ اعمال خواهد شد.

مناطق خیابان شریعتی، میدان آزادی، خیابان وصال، میدان سینما استقلال و درب قلعه فلک‌الافلاک در این بازه زمانی با قطع یا افت فشار برق مواجه خواهند شد.

شهرستان سلسله

به دنبال تعمیرات در فیدر بسطام محدودیت جریان برق در روز سه‌شنبه ۲ تیر ماه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ اعمال خواهد شد.

روستاهای کاکارضا بالا و پایین، سراب سقا، سراب چنار، چم تکله، شترمل، هزارمنی، چشمه شاهقلی، هموار کولیوند، چشمه صالح، چشمه بید، سول مرجان، دارماهی، ورنمد، بیدقطار و تمامی تأسیسات صنعتی و کشاورزی این مسیر در این بازه زمانی با قطع یا افت فشار برق مواجه خواهند شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ضمن عذرخواهی بابت ایجاد مزاحمت احتمالی، از صبر و شکیبایی مشترکان محترم در مناطق یادشده سپاسگزار است و تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.