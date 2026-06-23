به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق دماوند با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای برنامه خاموشی موقت در بخش‌هایی از این شهرستان به منظور انجام عملیات فنی و ارتقای پایداری شبکه برق خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، خاموشی مرحله نخست از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اعمال خواهد شد و مشترکان محدوده سه‌راه گیلاوند، زنبق یک تا میدان جهاد، اندیشه‌ها، بخشی از خیابان دانش در سمت غرب بلوار شهید بهشتی تا میدان پیام نور، خیابان دانشگاه تا میدان قدس و همچنین محدوده میدان قدس تا چشمه اعلا و مشا را در بر می‌گیرد.

همچنین در مرحله دوم که از ساعت ۱۴ تا ۱۶ اجرا می‌شود، برق مشترکان واقع در ضلع جنوبی جاده فیروزکوه، حدفاصل جاده قدیم آبسرد تا جاده جدید و تا انتهای خیابان پلیس به صورت موقت قطع خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق دماوند اعلام کرده است این خاموشی‌ها در راستای افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش خاموشی‌های ناخواسته انجام می‌شود و پس از پایان عملیات، برق مشترکان مجدداً وصل خواهد شد.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است با توجه به زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به مدیریت تجهیزات حساس برقی و سامانه‌های رایانه‌ای اقدام کنند.