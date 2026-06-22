به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) روز دوشنبه با حضور مدیرعامل، معاونان و کارکنان ستادی این جمعیت برگزار شد.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت زیارت پرفیض عاشورا آغاز شد و در ادامه آیتالله احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، به ایراد سخن پرداخت.
عاشورا؛ مدرسهای برای تربیت انسانهای آزاده و خدمتگزار
وی با تشریح ابعاد مختلف نهضت عاشورا، این واقعه عظیم تاریخی را مدرسهای برای تربیت انسانهای آزاده، مسئولیتپذیر و خدمتگزار دانست و اظهار کرد: قیام امام حسین(ع) پیامآور ارزشهایی همچون ایثار، فداکاری، نوعدوستی و دفاع از کرامت انسانی است؛ ارزشهایی که با مأموریت و رسالت جمعیت هلالاحمر نیز همخوانی دارد.
هلالاحمر؛ تجلی فرهنگ عاشورایی در صحنههای امدادی
آیتالله مبلغی با اشاره به جایگاه خدمترسانی در فرهنگ اسلامی افزود: کارکنان و امدادگران هلالاحمر با حضور در صحنههای مختلف امدادی و بشردوستانه، جلوهای از فرهنگ عاشورایی را در جامعه به نمایش میگذارند و خدمت بیمنت به مردم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادهاند.
ضرورت ترویج فرهنگ حسینی برای تقویت همدلی و مسئولیتپذیری
وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ حسینی در جامعه و بهرهگیری از آموزههای عاشورا برای تقویت روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و کمک به همنوعان تأکید کرد و گفت: فرهنگ عاشورا، الهامبخش رسالت بشردوستانه هلالاحمر است و میتواند مسیر خدمترسانی را با معنویت و تعهد بیشتری همراه سازد.
در پایان این مراسم، حاضران با سوگواری و مرثیهسرایی در رثای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، ارادت خود را به ساحت مقدس اهلبیت(ع) ابراز و با سینهزنی و عزاداری، بار دیگر با آرمانهای والای سیدالشهدا(ع) تجدید میثاق کردند.
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