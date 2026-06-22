نقشه راه سمنان برای درآمدهای پایدار ترسیم شد؛ جهش ۲۸۰ مگاواتی در انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان، از دیدار خود با معاون اجرایی رئیسجمهور خبر داد و اعلام کرد که در این نشست بر استمرار همکاری میان دولت و مدیریت ارشد استان برای تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی، حمایت از سرمایهگذاری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، رونق گردشگری و ارتقای شاخصهای توسعه استان سمنان تأکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات گسترده استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار داشت: سمنان امروز به یکی از استانهای پیشرو در توسعه نیروگاههای خورشیدی تبدیل شده و تنها در یک سال گذشته، با برنامهریزی منسجم و حمایت از سرمایهگذاران، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به ۲۸۰ مگاوات افزایش یافته و بیش از ۷.۵ همت سرمایهگذاری جدید در این بخش جذب شده است.
استاندار سمنان با اشاره به تجربیات موفق استان در تسهیل سرمایهگذاری، طی نامهای مجموعهای از پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری در آییننامه احداث نیروگاههای خورشیدی را به معاون اجرایی رئیسجمهور ارائه و خواستار افزایش اختیارات استانداران و استانها در فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای پروژههای تجدیدپذیر شد.
کولیوند تأکید کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی، ضمن کاهش بروکراسی اداری، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید و تحقق سریعتر اهداف دولت در توسعه انرژیهای پاک را فراهم کند.
وی افزود: در ادامه این نشست، معاون اجرایی رئیسجمهور، عملکرد استان سمنان در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی را قابلتوجه و ارزشمند توصیف و از روند رو به رشد سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک در استان تمجید کرد.
استاندار سمنان همچنین گفت: معاون رئیسجمهور در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد سمنان در حوزه گردشگری، بهویژه گردشگری کویری، بر ضرورت تدوین و اجرای برنامههای هدفمند برای رونق این بخش تأکید و توسعه گردشگری را یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری و افزایش درآمدهای پایدار استان دانست.
سمنان- استاندار سمنان با ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری در آییننامه احداث نیروگاههای خورشیدی به معاون اجرایی رئیسجمهور، از عزم جدی استان برای حرکت به سمت انرژیهای پاک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان، از دیدار خود با معاون اجرایی رئیسجمهور خبر داد و اعلام کرد که در این نشست بر استمرار همکاری میان دولت و مدیریت ارشد استان برای تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی، حمایت از سرمایهگذاری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، رونق گردشگری و ارتقای شاخصهای توسعه استان سمنان تأکید شده است.
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