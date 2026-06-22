نظرآباد پای کار تشییع رهبر شهید آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان نظرآباد با برپایی چهار موکب و ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی، پزشکی و بهداشتی، از ۱۳ تا ۱۶ تیرماه میزبان شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خواهد بود.
همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، شهرستان نظرآباد با سازماندهی ظرفیتهای مردمی، هیئات مذهبی و گروههای جهادی، برنامه گستردهای را برای خدمترسانی به عزاداران و شرکتکنندگان در این آیین تدارک دیده است.
بر اساس اعلام ستاد مردمی برگزاری مراسم، چهار موکب در مسیرهای اصلی شهرستان مستقر شدهاند تا از ۱۳ تا ۱۶ تیرماه خدمات مورد نیاز عزاداران را ارائه کنند.
موکبهای پیشبینی شده در شهرک فخر ایران، شهرک سیمان آبیک، سهراهی نظرآباد در میدان شهید سلیمانی و همچنین اتوبان غدیر در محدوده روستای صالحیه مستقر خواهند بود.
این موکبها با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، برنامههای فرهنگی، خدمات پزشکی و امکانات بهداشتی، پذیرای شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خواهند بود.
دستاندرکاران برگزاری این برنامه با دعوت از مردم برای حضور در آیین تشییع، تأکید کردند که تمامی امکانات لازم برای خدمترسانی به عزاداران در محلهای تعیینشده فراهم شده است و روند ارائه خدمات تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
شهرستان نظرآباد به عنوان یکی از محورهای خدمترسانی در این مراسم، با بهرهگیری از توان نیروهای مردمی و هیئات مذهبی، خود را برای میزبانی از خیل عزاداران و شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید آماده کرده است.
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