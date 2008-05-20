دو پیشنهاد قطر به گروههای لبنانی / تعویق کنفرانس اعلام نتایج گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بن عبدالله آل مسعود درکنفرانس مطبوعاتی خود که به طور مستقیم از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پخش شد، گفت : نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به عنوان رئیس کمیته وزارتی اتحادیه عرب بعد از رایزنی های فشرده با همه طرفها دوپیشنهاد را برای حل بحران سیاسی لبنان به رهبران گروه حاکم وائتلاف طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان ارایه کرده است.

وی افزود: کمیته وزارتی این دو پیشنهاد را بهترین راه برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی لبنان می داند تا اینکه درباره یکی از آنها توافق شود.

احمد بن عبدالله آل مسعود گفت : امیدواریم که دوطرف لبنانی درباره یکی از این دو پیشنهاد توافق کنند.

وی افزود : یکی از دوطرف لبنانی امروز خواستار فرصت بیشتری برای پاسخ به این دو پیشنهاد شده است و کمیته وزارتی با ارایه مهلتی تا فردا موافقت کرد و امشب زمان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام نتایج تلاشها به آگاهی شما خواهد رسید.

نخست وزیرقطر و رئیس کمیته وزارتی عرب و عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب قرار بود عصر امروز با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در شهر دوحه نتایج تلاشها و جلسات گفتگوی لبنانی ها را اعلام کند که برخی ناظران علت تعویق آن را برگزاری آخرین رایزنی ها برای دستیابی به توافق احتمالی گروههای لبنانی دانسته و برخی دیگر نیز آن را تنها به تعویق انداختن شکست مذاکرات عنوان کرده اند.



این در حالی بود که شبکه العربیه پیشتر اعلام کرده بود عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب مصمم است امروز سه شنبه خاک قطر را چه در صورت شکست یا موفقیت گفتگوها ترک کند.