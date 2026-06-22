به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در پیامی به مناسبت روز ملی اصناف، با قدردانی از تلاش کسبه، بازاریان، اتحادیهها و فعالان صنفی، گفت: اصناف در روزهای دشوار، با استمرار فعالیت و خدمترسانی، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای مردم و تداوم چرخه تولید و توزیع ایفا کردند.
متن کامل پیام به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
روز ملی اصناف، فرصت پاسداشت مردان و زنانی است که با تلاش مستمر و مسئولانه، نقشی اساسی در تأمین نیازهای مردم و پویایی اقتصاد کشور بر عهده دارند.
امسال این روز را در شرایطی گرامی میداریم که ملت بزرگ ایران، روزهایی دشوار اما پرافتخار را پشت سر گذاشته است؛ روزهایی که دشمن متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، با هدف برهمزدن آرامش مردم و ایجاد اختلال در زندگی روزمره آنان، دست به جنایتی آشکار زد؛ اما همبستگی، مسئولیتپذیری و ایستادگی مردم ایران، معادلات دشمن را برهم زد.
در آن شرایط، همانگونه که نیروهای مسلح با صلابت از امنیت و عزت ایران اسلامی دفاع کردند، اصناف و بازاریان نیز در سنگر اقتصاد و خدمترسانی، مسئولانه در کنار مردم ایستادند.
اصناف با استمرار فعالیت، حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای مردم و تداوم چرخه تولید و توزیع، نقش مؤثری در حفظ امنیت روانی جامعه ایفا کردند و نشان دادند که صرفاً فعالان اقتصادی نیستند، بلکه بخشی اثرگذار از هویت ملی و اجتماعی کشور به شمار میروند.
امروز نیز اصناف میتوانند با همان روحیه مسئولانه، در رونق تولید، توسعه سرمایهگذاری، اشتغالآفرینی و آبادانی ایران عزیز نقشآفرین باشند.
اینجانب با گرامیداشت یکم تیرماه، روز ملی اصناف، از تلاشهای صادقانه کسبه، بازاریان، اتحادیهها و فعالان صنفی استان تهران و سراسر کشور قدردانی میکنم و اطمینان دارم با تداوم همدلی، وفاق ملی و مشارکت مردم، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
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