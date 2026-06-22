آسفالت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر روستای «بزی سفلی» در نیمروز

محسن شیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: عملیات آسفالت گرم معابر روستای بزی سفلی در شهرستان نیمروز با تأمین اعتبارات استانی و قیر مصرفی آغاز شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیمروز ادامه داد: اجرای این طرح، گامی دیگر در جهت بهبود زیرساخت‌های روستاهای شهرستان نیمروز محسوب می‌شود.

وی گفت: بر اساس آخرین آمارها، از ابتدای سال جاری تاکنون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نیمروز موفق شده است مجموعاً ۳۰ هزار مترمربع از معابر روستایی را زیرسازی و آسفالت انجام دهد.

شیرزایی با اشاره به سند توسعه استان سیستان و بلوچستان، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی جهت آسفالت معابر ۱۸ روستای دیگر شهرستان نیمروز انجام شده است؛ هدف نهایی، ارتقای شاخص اجرای طرح هادی در نیمروز به سطح میانگین کشوری است که تحقق این امر منوط به تأمین اعتبارات لازم در آینده نزدیک خواهد بود.