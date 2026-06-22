به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در آئین بهرهبرداری از پل بزرگ حمیری شهرستان قصرقند به طول ۲۷۰ متر با ۶ دهانه ۴۵ متری به همراه واریانتهای طرفین و با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال، اظهار کرد: پروژههای آغازشده در سطح کشور یکی پس از دیگری به بهرهبرداری میرسند و وعدهها و دستورهای صادرشده در بازدیدهای میدانی بهخوبی در حال تحقق و پیشرفت است.
وی افزود: سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از استانهای هدف توسعه مورد توجه ویژه قرار دارد و تاکنون بازدیدهای متعددی از مناطق شمالی و جنوبی آن انجام شده است. رودخانه کاجو که در جریان سیلابهای فصلی تاکنون موجب جانباختن حدود ۲۰ نفر از ساکنان روستاهای منطقه شده بود، با بهرهبرداری از این پل، مشکل تردد و دسترسی در آن برطرف خواهد شد.
اکبری با بیان اینکه پل حمیری از نوع خرپایی و یکی از بزرگترین پلهای خرپایی کشور است، گفت: این پل امکان تردد همزمان دو خودرو را فراهم میکند و ۱۴ روستا با جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد. همچنین سه کیلومتر راههای طرفین پل تکمیل شده و چندین پل کوچک و آبروهای جانبی نیز در دو سوی مسیر اجرا و آماده بهرهبرداری شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی دیگر از پروژههای مهم جنوب سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: راه ارتباطی به مرکز شهرستان فنوج که بیش از ۲۰ سال مطالبه و آرزوی مردم منطقه بوده، در همین ماه تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است. همچنین پروژه ورودی ایرانشهر با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و ورودی نیکشهر نیز با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی، ظرف یک تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به تحویل ۱۱۰ دستگاه ماشینآلات سنگین به استان سیستان و بلوچستان، ادامه داد: این اقدام پس از ۳۰ سال، تحولی بزرگ در حوزه راهداری استان به شمار میرود. ارزش این ماشینآلات حدود ۴ همت است و با هدف تأمین نیازهای استان در شرایط بحرانهای جادهای و توسعه راههای روستایی در اختیار استان قرار گرفته است.
اکبری همچنین از تداوم عملیات بهسازی محور ریمدان خبر داد و گفت: در این پروژه پیمانکاران ضعیف جایگزین شدهاند و عملیات اجرایی با سرعت و کیفیت بیشتری در حال انجام است. علاوه بر این، نشستهای اجرایی و پیگیری پروژهها پس از افتتاح نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته در حوزه راههای روستایی استان یادآور شد: حدود هزار کیلومتر راه روستایی در سیستان و بلوچستان احداث، بهسازی و آسفالت شده که شامل اجرای روکش آسفالت و احداث راه است؛ مجموع قراردادهای فعال در استان حدود ۵ همت است که برنامهریزی شده طی سال جاری تکمیل شود.
رئیس سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار سیستان و بلوچستان از راههای آسفالته طی سالهای اخیر ۲۰ درصد افزایش یافته است.
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