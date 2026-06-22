https://mehrnews.com/x3cpFt ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6868401 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳ پیوند تجمعات شبانه با عزاداری حسینی در شهر زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری برگزار کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 6868401 کپی شد مطالب مرتبط سوال خبرنگار مهر از زاهدانیها؛ محرم امسال جای چه کسانی خالی است؟ بسته خبری شبانه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان موج صد و چهاردهم؛ رامیان در شب هشتم محرم غرق در شور حسینی طرزک در شب ۱۱۴؛ اجتماع عاشورایی مردم در تداوم همدلی و بصیرت زاهدانیها همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند مهرگان در شب ۱۱۴؛ اجتماع پرشور مردم با عطر محرم برچسبها زاهدان تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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