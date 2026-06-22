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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳

پیوند تجمعات شبانه با عزاداری حسینی در شهر زاهدان

پیوند تجمعات شبانه با عزاداری حسینی در شهر زاهدان

زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6868401

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