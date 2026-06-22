به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با قدردانی از تلاشهای این مجموعه، اظهار کرد: بازنگری در برنامهها و مأموریت های فرهنگی متناسب با شرایط جدید کشور ضرورت دارد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز همه مجموعههای فرهنگی باید با درک شرایط ویژه کشور، تعریف جدیدی از فعالیتهای خود ارائه دهند، افزود: مجموعههای فرهنگی برای دوره پساجنگ دارای راهبرد و برنامه مشخص باشند.
آیتالله رمضانی با اشاره به اینکه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر وظایف ذاتی، در شرایط کنونی مسئولیتهای ویژهای نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: در دوره پساجنگ، یکی از مهمترین مسائل، تعیین راهبردهای فرهنگی است. اکنون کار ما تازه آغاز شده و باید در عرصههای مختلف فرهنگی، هنری، رسانهای و گفتمانی فعالیتهای گستردهتری انجام شود.
وی مدیریت گفتمانی را به معنای تبیین صحیح رسالتها، اهداف و وظایف مجموعههای فرهنگی برای جامعه دانست و افزود: مدیریت میدانی نیز به حضور مؤثر و سازمانیافته در عرصههای مختلف فرهنگی، هنری، سینمایی، دینی و اجتماعی مربوط میشود و هر دو بخش باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به آفت روزمرگی در دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: اگر مجموعهای بدون برنامه و راهبرد حرکت کند، دچار روزمرگی خواهد شد و این یکی از آسیبهای جدی برای هر سازمان است. باید فعالیتها بر اساس برنامه، هدف و نقشه راه مشخص دنبال شود.
آیتالله رمضانی با اشاره به تغییر معادلات جهانی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار دارد و در چنین شرایطی، مجموعههای فرهنگی باید بتوانند این واقعیتها را بهدرستی برای جامعه تبیین و روایت کنند.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد آرایش فرهنگی متناسب با شرایط کشور، افزود: هر فردی که وارد یک مجموعه فرهنگی میشود باید احساس کند که کشور در یک مقطع تاریخی مهم قرار دارد و مجموعههای فرهنگی نسبت به این تحولات بیتفاوت نیستند.
آیتالله رمضانی با اشاره به ظرفیتهای هنری و ادبی استان گیلان، استفاده از توان شاعران، هنرمندان و فعالان فرهنگی را ضروری دانست و گفت: برگزاری شبهای شعر، نشستهای ادبی، برنامههای هنری و فعالیتهای میدانی در سطح شهر میتواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم فرهنگی و تقویت روحیه اجتماعی ایفا کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه عرصه فرهنگ با سایر حوزهها تفاوت دارد، اظهار کرد: فعالیت فرهنگی تدریجی و دیر بازده است، اما این موضوع نباید موجب کمتحرکی شود؛ بلکه امروز حوزه فرهنگ باید متناسب با شرایط جامعه، تحرک و پویایی بیشتری داشته باشد.
وی یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را روایتگری دانست و تصریح کرد: امروز با یک جنگ روایتها مواجه هستیم و تولید محتوا و روایت صحیح واقعیتها اهمیت ویژهای دارد. اگر محتوای قوی و دقیق تولید نشود، امکان ارائه روایت مؤثر نیز وجود نخواهد داشت.
آیتالله رمضانی افزود: قالبهای هنری، رسانهای، نمایشی و ادبی زمانی اثرگذار خواهند بود که از محتوای مناسب برخوردار باشند. بخشی از این محتوا باید در سطح ملی تولید شود و بخش دیگر نیز با توجه به شرایط بومی هر استان، بومیسازی و بازتولید شود.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان گیلان خاطرنشان کرد: گیلان از استانهای ممتاز کشور است و از سرمایههای انسانی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی برخوردار است که باید بیش از گذشته در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر نقش رسانهها و فعالان فضای مجازی اظهار داشت: استان گیلان دارای نیروهای جوان، متخصص و توانمند در حوزه رسانه است و باید زمینه فعالیت و نقشآفرینی هرچه بیشتر این افراد فراهم شود.
آیتالله رمضانی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع نظارت فرهنگی اختصاص داد و گفت: نظارت بر مراکز، مؤسسات و اماکن فرهنگی و هنری از وظایف مهم ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در شرایط کنونی این مسئولیت باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت استادان حوزه و دانشگاه در حوزه مشاورههای فرهنگی تأکید کرد و افزود: برنامهریزی فرهنگی بدون بهرهگیری از نظر متخصصان و صاحبنظران ممکن است با آسیبها و خطاهایی همراه شود.
انتقاد از وقفه چندماهه در برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی استان، از وقفه چندماهه در برگزاری جلسات این شورا انتقاد کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی یکی از مهمترین نهادهای تصمیمساز در حوزه فرهنگ استان است و تعطیلی یا تأخیر در برگزاری جلسات آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: این شورا باید به صورت منظم تشکیل جلسه دهد و مسائل مهم فرهنگی استان را مورد بررسی قرار دهد. مصوبات شورای فرهنگ عمومی میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای وضعیت فرهنگی استان داشته باشد و مردم نیز حق دارند از نتایج و تصمیمات این شورا مطلع شوند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از مدیران میانی، نخبگان جوان و نیروهای خلاق فرهنگی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت جهادی، حضور میدانی، تولید محتوای مؤثر و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری هستیم.
وی در پایان با اشاره به فرصتهای ایجادشده در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: هرچند دشمنان همواره به دنبال ایجاد تهدید هستند، اما میتوان از دل همین تهدیدها فرصتهای بزرگ ایجاد کرد. امروز جمهوری اسلامی ایران از اقتدار قابل توجهی برخوردار است و وظیفه مجموعههای فرهنگی آن است که این واقعیت را بهدرستی برای جامعه و افکار عمومی تبیین و روایت کنند.
آیتالله رمضانی همچنین خواستار گسترش برنامههای فرهنگی و هنری از جمله شبهای شعر، محافل ادبی، برنامههای هنری میدانی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در استان برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شد.
در این دیدار، سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و معاونان و مدیران این ادارهکل نیز گزارشی از فعالیتها، برنامهها و اقدامات فرهنگی، هنری و رسانهای استان ارائه کردند.
نظر شما