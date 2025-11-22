به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان تالش که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، وحدت نسبی شیعه و سنی در تالش را سرمایه‌ای بی‌بدیل دانست و بر ضرورت تدوین سند جامع فرهنگی، اجتماعی و دینی برای استان گیلان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی، بر تقویت کارهای ایجابی در آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه‌ها تأکید کرد.

آیت‌الله رمضانی هفته بسیج را سرمایه مهم اجتماعی توصیف کرد و گفت: همه ما باید در حفظ این سرمایه اجتماعی تلاش کنیم. بسیج امروز باید معنای وسیع‌تری پیدا کند و در نظام مدیریت جهادی با مفهوم جدیدتری در میان مسئولان تعریف شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) نهضت خدمت‌رسانی را از نیازهای جدی امروز جامعه دانست و افزود: برای اعتمادسازی و استمرار اعتماد میان مردم و مسئولان، خدمت‌رسانی صادقانه بیش از گذشته مورد نیاز است.

بسیج، مانع اختلاف‌افکنی دشمن است

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های نفوذ دشمن، ایجاد تشتت و اختلاف میان مردم و مسئولان است، گفت: این رکن اجتماعی بسیار مهم است و باید از آن صیانت شود.

آیت‌الله رمضانی با قدردانی از مشارکت بالای مردم تالش در انتخابات، این حضور را سرمایه اجتماعی بی‌نظیر توصیف کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، توجه به ابعاد وجود شناسی و معرفت‌شناسی حضرت را ضروری دانست و گفت: حضرت زهرا (س) فراتر از انتساب به پیامبر و امیرالمؤمنین، دارای شخصیت وجودی بی‌نظیری هستند و باید از این منظر نیز به مقوله زن و خانواده پرداخت.

وی با اشاره به بی‌مهری تاریخی نسبت به زنان در دوران جاهلیت افزود: پیامبر اکرم (ص) مدافع‌ترین شخصیت در نظام وحیانی برای حقوق زنان بود و حتی به یک معنا قربانی دفاع از حقوق آنان شد.

وحدت شیعه و سنی در تالش؛ نمونه‌ای ممتاز در کشور

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه سفرهای متعدد خود به کشورهای مختلف گفت: وحدت میان شیعه و سنی در ایران یک سیاست تاکتیکی نیست، بلکه سیاستی راهبردی و استراتژیک است.

وی افزود: در تالش نوعی وحدت نسبی وجود دارد که در کشور کمتر دیده می‌شود؛ درهم‌تنیدگی خانوادگی و زندگی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی در این منطقه، یک الگوی ویژه است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) خواستار توجه جدی مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت این سرمایه اجتماعی شد و تأکید کرد: دشمن از همین نقاط تلاش می‌کند نفوذ کند اما خوشبختانه تاکنون موفق نشده است و نباید اجازه دهیم موفق شود.

لزوم تدوین سند جامع فرهنگی، اجتماعی و دینی برای گیلان

آیت‌الله رمضانی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با استانداران مختلف درباره ضرورت تنظیم سند جامع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در استان گیلان گفت: این سند باید در همه حوزه‌ها تنظیم شود. در مورد تالش نیز لازم است سند مستقلی با نگاه دقیق‌تری به بودجه، صنایع، حوزه عمرانی و سخت‌افزار شهری تهیه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی تالش از جمله صنعت کیوی، خواستار توجه بیشتر استان به توسعه این منطقه و رفع مشکلات عمرانی از جمله تکمیل کمربندی شد.

حفظ هویت تاریخی تالش و ایجاد «موزه جامع»

نماینده گیلان در مجلس خبرگان با اشاره به قدمت تاریخی تالش، حفظ هویت و بافت شهری را ضروری دانست و گفت: بحث ایجاد موزه جامع تالش باید جدی گرفته شود و مسئولیت آن به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شود.

وی همچنین بر راه‌اندازی موزه مفاخر گیلان، تأکید کرد و یادآور شد: استان گیلان از نظر منابع انسانی و ظرفیت‌های مختلف، استانی ممتاز است اما حق آن ادا نشده است.

درخواست برای توجه ویژه دولت به بودجه گیلان

رمضانی با بیان سخنان مقام معظم رهبری درباره ممتاز بودن گیلان گفت: حق استان گیلان به‌طور کامل استیفا نشده است. از دولت و رئیس‌جمهور انتظار داریم در بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات، توجه ویژه‌تری به ظرفیت‌های استان داشته باشند.

وی سپس با اشاره به نکات مطرح‌شده در جلسه گفت: در شورای اجتماعی نباید صرفاً گزارش ارائه شود؛ لازم است مباحث فنی، علمی و دقیق‌تر با استفاده از ابزارهایی مانند پاورپوینت و مستندات ارائه شود.

رمضانی چهار ویژگی مدیریت را علمی بودن، فقه‌محوری، اخلاق‌محوری و ولایی بودن دانست و افزود: این مباحث حاصل مطالعه بیش از دویست کتاب در حوزه مدیریت است.

وی هماهنگی موجود میان امام جمعه تالش، فرماندار، مجموعه‌های نظامی و انتظامی و علمای اهل سنت را فرصتی کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: این وحدت و انسجام باید مغتنم شمرده شود؛ کوچک‌ترین اختلاف، مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه‌ها را دریابید. آینده کشور در گرو این سه نهاد است.