به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایران در موضوع تنگه هرمز بسیار خوب عمل کرده و این آبراه راهبردی اکنون به‌طور کامل باز است.

رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی شد: توانسته‌ایم حجم بیشتری از نفت را عبور دهیم و تنگه هرمز کاملاً باز است.

وی با تکرار سخنان همیشگی خود درباره برنامه هسته ای ایران، مدعی شد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

ترامپ همچنین از پیشرفت در روند مذاکرات با تهران خبر داد و افزود: در مسیر گفت‌وگوها برای دستیابی به توافقی عادلانه و معقول با ایران، پیشرفت خوبی داشته‌ایم.

وی مدعی شد دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که قرار است آزاد شوند، «صرفاً برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی» مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: تهران نباید درآمدهای نفتی خود را صرف بازسازی توان نظامی کند، بلکه باید این منابع را برای خرید مواد غذایی برای مردم خود به کار گیرد.

رئیس جمهوری آمریکا با تهدیدات پوچ و توخالی مدعی شد: اگر ایران رفتار نامناسبی از خود نشان دهد، آنچه لازم باشد انجام خواهم داد.

وی همچنین با اشاره به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اسرائیل گفت که برای حل مشکلات موجود، از جمله مشکلات مربوط به وی تلاش می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان مدعی شد که رویکرد وی در قبال ایران به رکود اقتصادی جهانی منجر نخواهد شد.