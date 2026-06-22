به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با طرح ادعایی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» آرزوی خود را اینگونه بیان کرد: همه کاملاً آگاه هستند که ایران برای تضمین «صداقت هستهای» در آیندهای طولانی، با بازرسیهای گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.
این در حالیست که اخیرا مقامات آمریکایی که با فشار افکار عمومی این کشور از سویی و مخالفت ها و انتقادهای آشکار متحدان واشنگتن از سوی دیگر به دلیل تبعات مرتبط با تجاوز غیرقانونی این کشور به خاک ایران مواجه شده اند، آرزوها و امیال خود را پیرامون تفاهم نامه تهران- واشنگتن در قالب درخواست هایی مانند اجازه بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح می کنند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی هیات مذاکرهکننده ساعاتی پیش در این باره گفت: «تعاملات ایران با آژانس وفق تعهدات ایران ذیل موافقتنامههای پادمان، طبق روال موجود و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه پیدا خواهد کرد.»
در طول یک سال گذشته همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حتی پس از جنگ ۱۲ روزه، هرگز به صورت کامل قطع نشده است.
تهران در چارچوب «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴ بر حسب مورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای بازدید از سایتهای فعال هستهای ایران دعوت کردهاست.
در طول یک سال که از تصویب این قانون میگذرد تاکنون بازرسان آژانس، با تائید شورای عالی امنیت ملی، چند نوبت از نیروگاه اتمی بوشهر بازرسی کردهاند و بر روند بارگزاری سوخت نیروگاه توسط روسیه نظارت کردهاند.
در نتیجه موضوع انجام بازرسیهای موردی از تاسیسات هستهای فعال ایران امر جدیدی نیست و تهران همواره در مورد بازدید از این سایتها با آژانس همکاری کردهاست.
بازدید از سایتهای هستهای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، منوط به رسیدن به ساز و کار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات ۶۰ روزه موضوع تفاهمنامه اسلامآباد است.
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