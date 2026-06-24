به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌ وزیر و وزیر خارجه قطر در گفتگو با فایننشال تایمز اعلام کرد: تنگه هرمز همچنان باز است و ما تأیید کرده‌ایم که بسته نخواهد شد. انتظار می‌ رود که دریانوردی در تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز پس از توافق به سطح عادی خود بازگردد.

نخست‌ وزیر و وزیر خارجه قطر در این خصوص ادامه داد: ایجاد یک کانال ارتباطی بین واشنگتن و تهران برای جلوگیری از ایجاد مانع در بازگشایی تنگه هرمز ضروری است. کانال ارتباطی مورد توافق در سوئیس برای مقابله با اطلاعات نادرست بسیار مهم است. کانال ارتباطی بین واشنگتن و تهران در طول عملیات مین‌زدایی در تنگه هرمز نیز ضروری است.

وزیر خارجه قطر افزود: شرکت انرژی قطر تا زمانی که عملیات ایمن تضمین نشود، وضعیت اضطراری را لغو نخواهد کرد. صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی با ایران، رقمی بلندپروازانه ای است. ممکن است در آینده از کشورهای خلیج فارس خواسته شود تا صندوق سرمایه‌گذاری با ایران را تأمین مالی کنند. هدف منطقه‌ای اکنون ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید بین کشورهای منطقه و ایران است.

وی در خصوص تنش آفرینی های رژیم صهیونیستی درمنطقه نیز گفت: اسرائیل به جای کاهش تنش، بیش از حد به درگیری‌ ها واکنش نشان می‌دهد. سازوکاری برای جلوگیری از تشدید تنش ها در لبنان وجود دارد که شامل تأیید آتش‌ بس می‌شود. جلوگیری از تشدید تنش در لبنان نیازمند هماهنگی بین بیروت، واشنگتن، تهران و میانجیگران است. مذاکرات سوئیس زمینه را برای مذاکرات به سمت یک توافق دائمی فراهم کرد و این روند در مراحل اولیه خود است. هر مدلی برای مدیریت تنگه هرمز باید با ایران، عمان و کشورهای خلیج فارس مورد بحث قرار گیرد.