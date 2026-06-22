خبرگزاری مهر - حسام‌الدین حیدری: از همان ابتدا نیز این پرسش جدی مطرح بود که چرا در اوج عهدشکنی‌ها و رفتارهای خصمانه طرف مقابل تیم مذاکره‌کننده راهی مذاکرات ژنو شد. بسیاری معتقد بودند که چنین اقدامی می‌تواند این پیام نادرست را به طرف مقابل منتقل کند که ایران به هر قیمتی خواهان توافق است برداشتی که طبیعتاً طرف مقابل را در طرح مطالبات زیاده‌خواهانه و غیرواقع‌بینانه جسورتر می‌کند.

اکنون اظهارات اخیر جی‌دی ونس، معاون اول دونالد ترامپ نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها بی‌دلیل نبوده است. او در ادعاهایی عجیب و دور از واقعیت مدعی شده که برخلاف اظهارات مقامات ایرانی، این دور از گفت‌وگوها در واقع آغاز مذاکرات نهایی بوده و درباره توافق هسته‌ای نیز بحث شده است. ونس همچنین ادعا کرده که ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده و حتی پذیرفته است که در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود، صرفاً مجاز به خرید گندم، ذرت و سویا از آمریکا باشد تا به تعبیر او کشاورزان آمریکایی ثروتمندتر شوند.

این ادعاها به همین‌جا ختم نمی‌شود. او درباره لبنان نیز مدعی شده که تنها موضوع مورد بحث آتش‌بسی محدود بوده که نه به معنای پایان درگیری‌ها بلکه صرفاً کاهش تبادل آتش است، آن هم در چارچوبی که امنیت اسرائیل تضمین شود و حزب‌الله عملاً از حق دفاع از خود محروم بماند.

از سوی دیگر این مقام آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته و تلویحاً این انتظار را مطرح کرده که ایرانی‌ها باید توهین‌ها و ادبیات تحقیرآمیز دونالد ترامپ را نیز تحمل کنند. همچنین گفته است که ایران برخلاف ادعاهایش مذاکرات ژنو را به دلیل اظهارات توهین‌آمیز ترامپ ترک نکرده و این تنها یک ادعای رسانه‌ای بوده است.

چنین اظهاراتی صرفاً ادعاهایی سیاسی نیستند بلکه توهینی آشکار به شعور و عزت مردم ایران محسوب می‌شوند. هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران یا تیم مذاکره‌کننده کشور زیر بار چنین شروط تحقیرآمیز و خلاف منافع ملی رفته باشد. بدون تردید اعضای تیم مذاکره‌کننده فارغ از هرگونه اختلاف‌نظر سیاسی درباره اصل مذاکرات به اندازه‌ای نسبت به منافع ملی و خطوط قرمز کشور حساس بوده‌اند که تن به چنین خواسته‌هایی ندهند.

از همین رو انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور با سرعت، صراحت و قاطعیت به این ادعاهای نادرست پاسخ دهد و آنها را تکذیب کند. سکوت در برابر چنین روایت‌سازی‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری برداشت‌های غلط در افکار عمومی منجر شود، کام ملت را تلخ کند و سرمایه اعتماد عمومی به مسئولان را آسیب بزند. همچنین عدم پاسخگویی مناسب زمینه‌ساز ایجاد دوقطبی‌های کاذب و منازعات سیاسی غیرضروری در داخل کشور خواهد شد.

حفظ منافع ملی، صیانت از عزت مردم ایران و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها ایجاب می‌کند که دستگاه دیپلماسی روایت دقیق و مستند خود را از این مذاکرات ارائه دهد و اجازه ندهد ادعاهای توهین‌آمیز و خلاف واقع برخی مقامات آمریکایی به عنوان واقعیت در افکار عمومی جا بیفتد.